Leni Klum läuft sich als Nachfolgerin ihrer Mutter Heidi warm: Als Gastjurorin bei GNTM durfte sie mitentscheiden, wer ins Finale der 17. Staffel einzieht. Das findet am 26. Mai in Köln statt.

GNTM 2022, Folge 16

Sechs Kandidatinnen

Was ist passiert?

Das letzte Shooting der 17. Staffel findet wortwörtlich in schwindelerregender Höhe statt. Die Kandidatinnen stehen auf einer Art Stange und schwingen hin und her. Halt geben ihnen dabei einzelne Gurte an den Oberschenkeln. Dazu tragen die Models voluminöse Kleider. Die akrobatische Aufgabe wird vor allem für Lieselotte zur Herausforderung. Die Berlinerin hatte vor einigen Jahren einen schweren Unfall, bei dem ihre Wirbelsäule verletzt wurde. Fünf ihrer Bandscheiben sind mit Schrauben fixiert. Sie macht sich große Sorgen, wie sie sich in der Höhe halten soll. Als Fotograf Kristian Schuller erfährt, dass Lieselotte 66 Jahre alt ist, sagt er zu Heidi Klum: "Ach du meine Güte. Die schickt ihr da hoch?" Klum selbst verfolgt das Fotoshooting auch leicht besorgt. "Ich habe Angst, dass sie runterfällt", sagt sie. Mit etwas Mühe schafft Lieselotte die Aufgabe. Zu seinen Favoritinnen kürt der Fotograf Anita und Lou-Anne: "Sie waren die beiden, die den besten Blick hinbekommen haben. Das ist es, was am Ende des Tages für mich zählt."

Aufreger der Woche?

Martina und Lou-Anne sind das erste Mutter-Tochter-Duo bei GNTM. Während die 50-Jährige extrem ehrgeizig und zielstrebig ist, sieht die 18-Jährige vieles entspannter und macht sich vorab nicht so viele Gedanken. Das führt kurz vorm Finale zu einer typischen Eltern-Kind-Diskussion mit dem Ergebnis, dass Lou-Anne genervt den Raum verlässt. "Ich hasse Streit. Ich kenne meine Tochter ganz gut. Ich weiß, dass unter dieser dicken Schicht von Gelassenheit auch ein sehr sensibler Mensch steckt. Da bräuchte sie öfter eine Mutter, die sie in den Arm nimmt und sie versteht. Da bin ich manchmal auch nicht ideal", gibt sich Martina selbstkritisch.

Die Gastjurorin?

Für das Halbfinale hat sich Heidi Klum Unterstützung von ihrer älteren Tochter Leni geholt. Die 18-Jährige übernimmt einen Großteil der Aufgaben und gibt den Models Anweisungen – meistens auf Deutsch. Sie könne Deutsch zu hundert Prozent verstehen, aber nur zu 65 Prozent sprechen, erklärt die Schülerin. Der Gedanke, dass Leni Klum die Show ihrer Mutter eines Tages moderiert, ist nicht ganz abwegig. "Wie lange muss ich das jetzt noch machen? Wann übernimmst du?", fragt Klum sie am Ende des Halbfinales. Lenis Antwort: "In drei Jahren. Nach der 20. Staffel." Heidi Klum scheint einverstanden, hat aber einen Vorschlag: "In drei Jahren kannst du noch ein bisschen besser Deutsch lernen."

Heidi Klum hat es angekündigt: "Dieses Jahr kreieren wir Looks, die es bei 'Germany's Next Topmodel' noch nie gab. Es wird radikal, es wird unkonventionell und es wird bunt", sagte sie vor dem Umstyling. Das trifft besonders auf Kandidatin Vanessa zu. Die 20-Jährige trug zuvor braune, lange Haare. Erst bekam sie einen kurzen Bob verpasst, der anschließend blondiert wurde. Für Vanessa eigentlich ein No-Go. Doch dann kam auf das Blond zusätzliche blaue Farbe. Das Ergebnis: türkise Haare. Vanessa ertrug die ganze Prozedur, ohne Tränen zu vergießen. Direkt nach dem Umstyling sagte sie aber: "Sobald ich zu Hause bin, werde ich einen Friseur aufsuchen."

Germany's Next Topmodel 2022: Wer muss gehen?

Lieselotte verpasst den Einzug ins Finale. Heidi Klum begründet das unter anderem damit, dass sie zu wenig Jobs erhalten habe. "Es ist die Disziplin, in der du nicht überzeugen konntest. Trotzdem hast du Geschichte geschrieben. Du bist mit 66 Jahren die älteste Halbfinalistin aller Zeiten", sagt sie. Im Finale stehen somit fünf Kandidatinnen: Martina, Lou-Anne, Noella, Anita und Luca.

Klum-Spruch der Woche

"Ich habe dich mitgeschleppt in meiner ersten Staffel 'Topmodel'. Im Kinderwagen. Ich musste immer Pausen machen, weil du immer Hunger hattest und meine Milch wollest." (Heidi Klum zu ihrer Tochter Leni)