In der achten Folge der aktuellen GNTM-Staffel hatte Heidi Klum eine besondere Überraschung parat: Sie präsentierte ihren Kandidatinnen sechs neue Konkurrentinnen, darunter mehrheitlich sogenannte "Best Ager Models". Doch während für zwei der Frauen die Reise bei "Germany's Next Topmodel" nach nur einer Episode schon wieder vorbei ist, hat eine andere besonders großes Potenzial. Die 49-jährige Nicole Reitbauer aus Offenbach am Main konnte alle von sich überzeugen. Für Heidi Klum ist die Hessin keine Unbekannte, wie sie am Rande eines Fotoshootings verriet.

"Was ihr nicht wisst: Vor vielen, vielen Jahren habe ich auch einen Modelwettbewerb gewonnen und bin danach nach Paris, Mailand und London, bevor ich irgendwann nach Amerika ausgewandert bin", erzählte Klum ihren Kandidatinnen. "In Mailand habe ich mit drei oder vier anderen Models zusammengewohnt und sie war eine davon."

Heidi Klum und Nicole Reitbauer traten bei "Model 92" an

Tatsächlich hat Nicole Reitbauer wie Heidi Klum vor rund 30 Jahren am Contest "Model 92" teilgenommen, ein Wettbewerb, der damals im Rahmen der RTL-Show "Gottschalk Late Night" stattfand. Klum wurde im April 1992 zur Siegerin gekürt und gewann einen Vertrag mit der New Yorker Agentur "Metropolitan Models" – der Startschuss für ihre spätere Karriere. Reitbauer war bei dem TV-Wettbewerb weniger erfolgreich, arbeitete zunächst aber trotzdem als Model.

Der Zeitschrift "Bunte" verriet sie, dass sie Klum am Rande des Wettbewerbs nicht kennengelernt habe, weil sie so früh ausgeschieden sei. Dafür kreuzten sich die Wege der beiden Frauen wenig später wieder. "Mit 19 hatten wir dieselbe Agentur in Mailand, haben sogar in derselben Model-WG gewohnt. Zwischen unseren Castings, das waren manchmal bis zu zehn am Tag, haben wir viel Zeit verbracht und gequatscht", erzählte Reitbauer.

In der aktuellen GNTM-Folge erinnerten sich Klum und ihre frühere Mitbewohnerin an die gemeinsame Zeit. "War ich denn lieb?", wollte die 49-Jährige wissen. Nicole Reitbauer antwortete: "Du warst lieb. Und ich werde ganz oft gefragt: 'War sie denn damals auch schon so?' Dann sage ich: 'Ja, sie war schon damals sehr quirlig und lustig'." Beide bedauerten, dass aus der damaligen Zeit keine Erinnerungsfotos existieren würden, weil es noch keine Handys gab.

Anders als Klum, die in die USA zog und dort mit einem Cover auf der Zeitschrift "Sports Illustrated" ihren internationalen Durchbruch als Model schaffte, kehrte Reitbauer nach Deutschland zurück. Dort lernte sie ihren Mann kennen, bekam zwei Kinder und modelte nur noch sporadisch. Die 49-Jährige war vor allem Hausfrau, Mutter und arbeitete im Büro ihres Mannes als Sekretärin.

Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verriet sie, dass ihre 19-jährige Tochter zu Beginn nicht so begeistert über ihre GNTM-Teilnahme war. "Meine Tochter hatte zuerst Bedenken und war zögerlich. Sie steckt mitten im Abitur. Es hat ja einen Einfluss, wenn die Mama plötzlich im Fernsehen zu sehen sein wird."

Inzwischen habe sie aber die Zustimmung ihrer gesamten Familie und sieht "Germany's Next Topmodel" als zweite Chance für eine Karriere vor der Kamera. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt herauszufinden, was kann ich noch, was steckt in mir, was kann man aus mir herausholen. Meine Kinder sind erwachsen. Ich habe wieder Zeit, in dem Beruf durchzustarten und mich hat der Ehrgeiz gepackt", sagte Reitbauer dem Sender ProSieben.

