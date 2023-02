Erinnern Sie sich noch an Lou-Anne Gleißenebner-Teskey? Die Österreicherin wurde im vergangenen Jahr zu "Germany's Next Topmodel" gekürt. Das besondere war, dass die 18-Jährige gemeinsam mit ihrer 50-jährigen Mutter im Finale stand, die den dritten Platz belegte. Gleich drei ältere Kandidatinnen hatte Heidi Klum 2022 in ihrer Modelshow. Die 17. Staffel stand unter dem Motto Diversität. Größe, Gewicht, Alter – bei vielen Kriterien gab es keine Grenzen.

Doch das Konzept stieß nicht überall auf Begeisterung. Einige namhafte Modemacher sagten ihre Teilnahme an der Show deshalb ab. "Wir hatten Probleme, Designer für unsere Sendung zu gewinnen. Viele sind abgesprungen, als wir die Maße der Mädchen durchgegeben haben. Angeblich wollen alle Diversität, aber so wirklich dann auch nicht", sagte Klum damals.

GNTM 2023: Neue Staffel startet am 16. Februar bei ProSieben

In der neuen Staffel gibt es nun keine Senior-Models. Die jüngsten Kandidatinnen sind 18 Jahre alt, die ältesten Mitte 20. Insgesamt 29 junge Frauen haben es in die engere Auswahl geschafft. Los geht's am 16. Februar. Dann wird die erste GNTM-Folge auf ProSieben ausgestrahlt. Zum Auftakt – immerhin das ist neu – geht es für die Teilnehmerinnen direkt nach Los Angeles. Dort erwarten sie zwei Gastjuroren, Model Winnie Harlow und Designer Peter Dundas. Vor ihnen müssen die Kandidatinnen bei einer Fashion-Show laufen.

Ob Heidi Klums Tochter Leni ebenfalls wieder in einer Folge zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht klar. Die 18-Jährige ist von Los Angeles nach New York gezogen, um Innenarchitektur zu studieren.