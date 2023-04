13 Kandidatinnen sind aktuell noch im Wettbewerb bei "Germany's Next Topmodel". Während sich die Teilnehmerinnen schon fast in den Top Ten wähnen, hat Jurychefin Heidi Klum noch ein Ass im Ärmel: In der achten Folge der TV-Show – zu sehen an diesem Donnerstag bei ProSieben – werden sechs neue Frauen hinzustoßen. Fünf der Kandidatinnen sind im Alter zwischen 44 und 52 Jahren. Eine von ihnen hat eine besondere Verbindung zu Heidi Klum: Die 49-jährige Nicole aus Offenbach am Main nahm ebenfalls am Wettbewerb "Model 92" teil. Klum gewann und legte damit den Grundstein für ihre Karriere. Rund 30 Jahre später kommt es nun bei GNTM zum Wiedersehen der beiden Frauen.

Dass sich auch ältere Frauen bei GNTM bewerben können, hatte Heidi Klum erstmals in der vergangenen Staffel durchgesetzt. Damals gab es drei Best-Ager-Models. Eine von ihnen schaffte es sogar bis ins Finale.