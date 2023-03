von Julia Mäurer Nach dem Unwetter-Chaos in der Vorwoche läuft auch in Folge drei der neuen GNTM-Staffel nicht alles nach Plan: Heidi Klum hat Corona und wird zeitweise ins Homeoffice verbannt. Dafür hält ihr Lieblings-Fotograf Rankin die Stellung.

GNTM 2023, Folge 3

Es sind noch 25 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Bei einem Videodreh mit Fotograf Rankin sollen sich die Kandidatinnen in kurzen Clips präsentieren und Besonderheiten ihrer Persönlichkeit herausstellen. Als erstes müssen die 13 Teilnehmerinnen antreten, die in den Augen von Heidi Klum bei dem Duell-Shooting in der Vorwoche die Schwächeren waren. Danach trifft Klum direkt eine Entscheidung: Melissa und Slata konnten sie nicht überzeugen und müssen die Show verlassen. In der Modelvilla ist Kandidatin Elsa erneut Mittelpunkt einer Diskussion. Die 18-Jährige ärgert sich darüber, dass eine andere Teilnehmerin über sie gesagt hätte, sie sei auf dem Laufsteg die Schlechteste gewesen. Elsa konfrontiert die Gruppe, doch niemand will sich zu der Aussage bekennen. "Ich glaube, diese Person hat Angst, es mir ins Gesicht zu sagen, weil sie weiß, ich werde sie jagen. Das geht gar nicht. Das ist für mich eine falsche Ratte", echauffiert sich die Österreicherin. Die Gemüter haben sich bis zur finalen Entscheidung wieder beruhigt. Dort erwartet die Kandidatinnen ein Set, in dem die vier Jahreszeiten aufgebaut sind. In Blumenkleidern sollen sie entlang schreiten und verschiedene Gefühle inszenieren. Nicht alle meistern die Aufgabe ohne Probleme, einige Kandidatinnen verlieren einen Schuh, andere stolpern oder stürzen der Länge nach auf den Boden.

Aufreger der Woche

Erneut läuft bei der Entscheidung nicht alles wie geplant. Nachdem in der Vorwoche ein Unwetter die Produktion ins Chaos stürzte, ist es dieses Mal Covid-19. Heidi Klum kann nach einem positiven Test nicht am Set erscheinen, Gastjuror Rankin sitzt allein im Studio. Klum wird stattdessen aus ihrer Villa in Los Angeles zugeschaltet. Dort wurde ein Monitor am Pool aufgebaut, so dass die 49-Jährige alles verfolgen kann, was bei ihren Kandidatinnen passiert. Klums Corona-Infektion sorgt bei den Teilnehmerinnen für geteilte Reaktionen. Einige haben Bedenken, dass ihre Leistungen am Monitor nicht richtig rüberkommen, andere sehen das pragmatischer. "Ich bin immer nervös vor ihr. Vielleicht ist das ganz gut", findet Ida.

Der Gastjuror

Er ist fast schon so lange dabei wie Heidi Klum selbst: Seit 14 Jahren tritt Rankin bei GNTM als Fotograf oder Gastjuror auf. Der Brite ist bei den Kandidatinnen gefürchtet für seine bissigen Kommentare. Eliz etwa lässt er wissen: "Eigentlich bist du von allen am ehesten ein Laufsteg-Model. Aber du bist wie ein Fohlen, das gerade erst laufen lernt." Bei Melina urteilt er, sie sei eine "1 von einer 10" und gehöre nicht in diesen Wettbewerb. Und Juliette bekommt zu hören: "Für mich besitzt du alle Elemente eines Models, aber sie harmonieren nicht miteinander. Du warst wahrscheinlich eine der schlechtesten auf dem Laufsteg." Lobende Wort findet er hingegen für Tracy: "Ich würde dich sofort buchen", so der Fotograf und auch von Ida ist der 57-Jährige begeistert: "Es sollte 'Ida Next Topmodel' heißen."

ProSieben-Show GNTM 2023: Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel 1 von 30 Zurück Weiter 1 von 30 Zurück Weiter Vivien, 22, aus Koblenz Mehr

Wer muss gehen?

Nachdem in der Vorwoche niemand ausgeschieden ist, erwischt es dieses Mal gleich vier Kandidatinnen: Neben Melissa und Slata müssen in Folge drei auch Melina und Juliette ihre Koffer packen.

Klum-Spruch der Woche

"Wir haben wieder eine Kandidatin, die nicht so wirklich Bescheid weiß, wo sie gerade ist. Ich hoffe, sie weiß, sie ist bei 'Germany's Next Topmodel', hier bei mir gelandet in L.A." (Heidi Klum über Elsa während des Videodrehs)