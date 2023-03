von Wiebke Tomescheit Die Mädchen wissen, dass es kommen wird und sind doch jedes Jahr wieder überrascht: In Folge fünf von GNTM werden Modelhaare geschnitten, gefärbt und geflochten. Das geht natürlich nicht ohne Drama.

GNTM 2023, Folge 5

Es sind noch 18 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Es ist Umstyling-Woche bei Heidis Models, und am Ende weinen natürlich alle. Wie immer hören wir zu Beginn der Episode enthusiastische Lügen ("Ich will diese ekelhaften, langweiligen Haare endlich wegbekommen" – Anya), um dann doch zitternde Grazien mit feuchten Augen an den Frisiertischen sitzen zu sehen. Besonders tapfer gelogen hatte Anya, die zur Strafe mit einem superkurzen Pixie-Cut "belohnt" wird.

Sensibel zeigt sich Konkurrentin Nina, die ihr entgegenruft: "JUNGE! Das sieht so schön aus!" Tsihihi. "Ich will nicht aussehen wie 'n Vogel", schluchzt ihrerseits Selma, die einen Bonbon-pinken Vokuhila verpasst bekommt. Noch dramatischer reagiert Sarah, Typ Schneewittchen, auf den drohenden Haarschnitt. "Ich will mich nicht verstellen, ich will so bleiben wie ich bin", zitiert sie heftig schniefend einen alten Werbespruch und demonstriert damit, dass sie ganz offenbar den Modelberuf nicht verstanden hat. Konsequenterweise steigt sie deshalb halbfreiwillig vor dem Cut aus der Show aus.

Die einzigen signifikanten Veränderungen sind am Ende bei drei Kandidatinnen zu sehen: Somajia bekommt hüftlange Rastazöpfe und sieht damit tatsächlich bezaubernd aus, Selma trägt nun putziges Kaugummihaar und Anya wird nicht nur kurzgeschoren, sondern auch noch mit Y2K-Talkshowmoderatorinnen-Strähnchen bestraft. Der Rest sieht aus wie zuvor, bloß besser geföhnt.

ProSieben macht außerdem eine große Show darum, dass auch Heidi sich in den Frisierstuhl setzt, dabei wird ihre Flokati-Mähne bloß ein bisschen blonder und glatter. Diesmal interessant: Nicht alle "Meeedchen" bekommen eine Typveränderung. Einige durften in der Villa zurückbleiben ... und herzhaft lästern.

Aufreger der Woche

Erinnern Sie sich an Mädchenclicquen in der siebten Klasse? In etwa so giftig zoffen sich die Models nach Rückkehr der Umstyling-Kandidatinnen in der Villa. Anlass: Anya ist nicht amüsiert, dass die derbe Österreicherin Elsa und Konkurrentin Lara ihren "Herrenhaarschnitt" diskutieren.

Als sie das sagt, wird sie sogleich lautstark niedergekeift. "Nachdem du meinen Mund in den Dreck ziehst ..." brüllt Elsa etwas wirr quer durchs Wohnzimmer und schnappt nach Luft. Der Rest der Mädchenmeute guckt dem Wortgefecht amüsiert zu. Grenzt fast an Mobbing, da die etwas spröde Anya offenbar ohnehin kein gutes Standing innerhalb der Gruppe zu haben scheint.

Der Gastjuror

Nicht schlecht: Zu Besuch ist dieses Mal Star-Model Alessandra Ambrosio. Die 41-Jährige, einst Heidis "Victoria's Secret"-Kollegin, sorgt bei den Mädchen für glänzende Augen. Sie bringt ihnen auch die etwas komplexere Choreografie für den finalen Walk bei – die Models sollen aus einem Friseurstuhl aufstehen, den Friseurkittel abwerfen und dann losstolzieren.

Nicht alle wollen aber mit ihr üben, einige Mädchen trauen sich nicht recht, Anya pocht darauf, dass sie nicht ans Üben "glaubt". Entsprechend viel geht letztlich dann beim Finale schief ... Ambrosio gibt sich nahbar, ihre Urteile sind treffend, aber empathisch.

Wer muss gehen?

Sarah geht freiwillig, um ihre ebenholzfarbene Mähne zu bewahren. Tracy entscheidet sich zum Ende der Episode ebenfalls, aus freien Stücken ihre Siebensachen zu packen, weil sie Heimweh hat und vom Drama in der Villa genervt ist. Dabei hatte Heidi Klum sie zuvor recht deutlich als eine Favoritin bezeichnet.

Sonst dürfen alle bleiben, selbst Jülide und Elsa, die beim Walk kräftig gepatzt haben. In der nächsten Folge wird es dann aber unter mehreren Wackelkandidatinnen einen "Shoot-out" beim Fotoshooting geben und ein Mädchen wird direkt gehen müssen. Na gut.

Klum-Spruch der Woche

"... bist so viele Catwalks schon runtergelatscht!" (zu Alessandra Ambrosio)