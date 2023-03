von Julia Mäurer Heidi Klum trickst ihre Kandidatinnen aus und lässt sie nur mit einem Slip bekleidet für ihre Sedcard posieren. Quasi nebenbei wird so auch das gefürchtete Nackt-Shooting absolviert.

GNTM 2023, Folge 6

Es sind noch 16 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Bei einem Shooting entstehen die Sedcard-Fotos der Kandidatinnen. Mit den Bildern sollen sie sich später bei potenziellen Kunden vorstellen. Dass die Models dafür allerdings oben ohne posieren müssen, ist ungewöhnlich. "Als ich erfahren habe, dass wir halbnackt shooten, war ich echt verwirrt. Ein Sedcard-Shooting verbinde ich eigentlich mit Basic-Klamotten", bringt es Anna-Maria auf den Punkt. Stattdessen tragen die Frauen nur einen schwarzen Slip sowie schwarze Pumps und sollen sich eine Tafel vor den Körper halten, auf der ihre Maße abgebildet sind. "Das ist ein bisschen wie im Knast", kommentiert Heidi Klum die Szenerie. Was sie nicht verrät: Es handelt sich nicht nur um das Sedcard- sondern auch um das bei vielen Kandidatinnen gefürchtete Nackt-Shooting.

Als erstes müssen mit Katherine, Anya, Jülide, Selma, Elsa und Coco die Models vor die Kamera treten, die in der Vorwoche in Klums Augen am wenigsten überzeugen konnten. Danach fällt direkt eine Entscheidung: Jülide muss die Show verlassen. Alle anderen erwartet nach dem Shooting ein erstes Casting. Der Dessous-Hersteller Intimissimi sucht ein Model für seine neue deutschlandweite Kampagne. Zuletzt warb Heidi Klum gemeinsam mit Tochter Leni für das italienische Label. Nun fällt die Wahl auf Ida, sie setzt sich gegen ihre Mitbewerberinnen durch. Der Fotograf schwärmt von der 23-Jährigen: "Das ist ihr erstes Shooting und ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin."

Aufreger der Woche

Das Gesicht und die Mimik von Kandidatin Elsa wird zum viel diskutierten Thema. Beim Fotoshooting kritisieren sowohl Heidi Klum als auch die Fotografin, dass die 18-Jährige rund um ihren Mund zu angespannt aussehe. Elsa erklärt, das liege an ihren aufgespritzten Lippen. "Das Material kommt aus Russland und ist sehr stark." Auch Gastjurorin Rebecca Mir bemängelt eine fehlende Ausstrahlung. Die Mimik würde fehlen, Elsas Gesicht sei "wie versteinert".

Die Gastjurorin

Rebecca Mir wurde 2011 Zweite bei "Germany's Next Topmodel" und trat bereits mehrfach als Gastjurorin in der Sendung auf. Dieses Mal unterstützt sie Heidi Klum erneut bei der Entscheidung. Im Finale müssen die Kandidatinnen ein Modequiz absolvieren. Sie tragen Capes mit jeweils einem Buchstaben darauf und sollen sich so positionieren, dass die richtige Antwort auf eine zuvor gestellte Frage erscheint. Das funktioniert ganz gut, nur an folgender Frage scheitern die Nachwuchsmodels: "Die Dame mit welchem Nachnamen hat das kleine Schwarze erfunden?" Chanel wäre hier die richtige Antwort gewesen. Im Gespräch mit Rebecca Mir verrät Heidi Klum zudem, dass noch sechs weitere Kandidatinnen in die Show nachrücken werden, auch ältere Frauen.

Wer muss gehen?

Neben Jülide muss auch Elsa die Show verlassen. Die Österreicherin war eine Kandidatin, die seit Beginn der Staffel oft im Mittelpunkt stand, aber auch polarisierte. Nachdem die 18-Jährige weder beim Fotoshooting noch auf dem Laufsteg überzeugen konnte, schickt Heidi Klum sie nach Hause.

Klum-Spruch der Woche

"Du gibst uns immer keinen Hals und zu viel Busen von unten" (Heidi Klum zu Coco beim Fotoshooting)