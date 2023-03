von Julia Mäurer Mit Aufzugs-Clips wurden sie zu Social-Media-Superstars: die Elevator Boys. Bei GNTM sollen die fünf Jungs mit den Kandidatinnen tanzen – und bringen dabei einige aus dem Konzept.

GNTM 2023, Folge 7

Es sind noch 14 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Für einen Videodreh schlüpfen die Kandidatinnen in die Rolle von Marilyn Monroe und verkörpern die legendäre Schauspielerin im Film "Blondinen bevorzugt". Bei einem Tanz-Training lernen sie die Choreografie für ihren späteren Auftritt. Doch nicht nur die richtigen Schritte werden abverlangt, zusätzlich sollen die Models die Lippen zum Song "Diamonds Are a Girl's Best Friend" überzeugend bewegen. Als es dann darum geht, vor der Kamera zu performen, ergeben sich neue Herausforderungen: Die Kandidatinnen müssen eine Treppe meistern und spontan mit den Elevator Boys performen. Die fünf Jungs aus der Nähe von Frankfurt wurden mit Tik-Tok-Videos zu Social-Media-Stars. Lara hadert am meisten mit der Aufgabe. "Ich habe gar keine Tanzerfahrung. Beim Teaching bin ich ziemlich überfordert", sagt die 19-Jährige. Auch Somajia hat Probleme und zeigt sich enttäuscht. "Tanzen ist meine Leidenschaft, und dann die Schlechteste zu sein, das ist hart", gesteht sie.

Aufreger der Woche

Kandidatin Cassy findet für ihren Auftritt einfach nicht den richtigen Schuh. Mehrfach probiert sie verschiedene Größen an, doch kein Modell will passen. "Tanzen in lockeren Schuhen geht nicht. Ich hatte noch nie so ein Schuh-Drama. Ich stand fünf Stunden im Fitting. Alle waren total genervt von mir", sagt die 23-Jährige. Trotz Schuh-Debakel liefert Cassy eine erfolgreiche Marilyn-Monroe-Performance und bekommt von Heidi Klum das Urteil: "Richtig, richtig gut."

Die Gastjuroren

So viele Juroren gab es noch nie bei einer Entscheidung: Zusätzlich zu den fünf Elevator Boys nimmt Designer Christian Cowan neben Heidi Klum Platz. Die Kandidatinnen präsentieren seine Kleider auf dem Laufsteg. Der ist dieses Mal mit blinkenden LED-Lichtern ausgestattet, um den Models den Weg zu weisen. Eine Aufgabe, die nicht einmal Heidi Klum fehlerfrei meistert. Ihre Ausrede lautet: "Ich habe Schuhgröße 41. Ich passe gar nicht auf so ein Feld drauf." Dass es geht, beweist Kandidatin Selma: Sie ist die Einzige, die den Catwalk fehlerfrei schafft. Die Elevator Boys zeigen sich begeistert von Kandidatin Cassy: "Man will sie angucken. Wir sind positiv überrascht."

Wer muss gehen?

Lara wird von Heidi Klum nach Hause geschickt. "Man hat das Gefühl, dass es dir wirklich keine Freude bereitet im Rampenlicht zu stehen. Dann frage ich mich, ob ein Job im Scheinwerferlicht der richtige für dich ist", begründet die Jurychefin ihre Entscheidung. Lara nimmt der Rauswurf ziemlich mit. "Ich wollte das so unbedingt. Das war mein Traum schon seitdem ich ein kleines Mädchen bin", schluchzt die Österreicherin.

Klum-Spruch der Woche

"Sie ist eine beleidigte Leberwurst heute." (Heidi Klum über Anya bei der Entscheidung)