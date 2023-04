Da waren's wieder 19: "Best Ager"-Models kommen in Los Angeles an

von Laura Stunz Sechs neue Models und ein ausgefallener "Battlewalk" sorgen für reichlich Aufregung in der Modelvilla. Wenn Folge 8 etwas zu bieten hat, dann ist es Drama.

GNTM 2023, Folge 8

Es sind wieder 19 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Schon zu Beginn der Staffel wurde es angeteasert, jetzt ist es so weit: Sechs neue Models steigen acht Wochen nach Staffelauftakt in den Kampf um den Titel "Germany's Next Topmodel" ein, davon fünf im Alter zwischen 44 und 52 Jahren. Doch zuvor müssen sich die "Best Agers" der diesjährigen Staffel zusammen mit Nachzügler-Küken Maike im "Bootcamp" in München beweisen. Hier sollen sie das lernen, was sie in den letzten Wochen in L.A. verpasst haben – unterstützt von Thomas Hayo und Nikeata Thompson. "Ich möchte die Mädels auf den gleichen Stand bringen wie die Models in L.A. Und dafür brauchen wir Training, dafür brauchen wir Tipps und dafür brauchen wir Selbstbewusstsein", sagt Thompson.

Beim ersten Zusammentreffen verkündet Heidi Klum: "Das sind jetzt offiziell eure Mitstreiterinnen". Dass die ursprüngliche "Top 13" wieder zu einer "Top 19" wird, gefällt nicht allen Models, denn: Die heiß ersehnte "Top Ten" rückt somit in weite Ferne. "Wir waren alle hier, kurz vor der 'Top Ten' – und zack – wurde sie uns wieder entrissen", sagt Anna-Maria. Anya ist besonders sauer und fängt sogar an zu weinen. "Ich finde es einfach super unfair, dass wir jetzt wieder 19 sind. Wir haben schon Leistung erbracht, sie nicht." Ihre Ablehnung lässt sie die Neuankömmlinge deutlich spüren, wendet sich ab und schmollt abseits der Gruppe. Mit den Worten "Ich bin hier die Chefin" kommentiert Klum Anyas Verhalten kritisch.

Um die Situation für die übrigen Kandidaten so fair wie möglich zu gestalten, müssen sich die Newcomer-Models gleich drei Herausforderungen an einem Tag stellen: Das Sedcard-Fotoshooting und zwei verschiedene Walk-Stile – einmal sexy in Unterwäsche und einmal extravagant in den Outfits von Designer Yannik Zamboni – sollen die Neumodels auf Augenhöhe mit den anderen Kandidatinnen bringen. Anna-Maria sieht in Maike sofort eine direkte Konkurrentin, Selma vergleicht ihren Typ mit "Best Ager" Nicole. Letztere kann die Kandidatinnen und Klum beim Shooting und Walk vollends überzeugen. "Du läufst genauso, wie ich jetzt auch laufen würde. Wahrscheinlich weil wir aus der gleichen Zeit kommen", schwärmt die 49-Jährige.

Nach dreifacher Challenge fällt dann schon die erste Entscheidung: Zuzel und Charlene müssen die Show wieder verlassen, die übrigen vier Kandidatinnen dürfen in die Modelvilla einziehen. Am nächsten Tag heißt es dann: "Battlewalk". Die Models treten gegeneinander im Duell an und müssen mit drei verschiedenen kreativen und ausgefallenen Walkstilen beweisen, dass sie aus sich herausgehen und alle Hemmungen fallen lassen können. Es gilt: Je verrückter, desto besser. Die Models, die im Duell einen Punkt bekommen, sind direkt weiter. Die anderen wackeln hingegen.

Aufreger der Woche

Aufreger hält die achte Folge so einige bereit. Ganz vorne steht die Ankunft der neuen Models in L.A., die bei der Konkurrenz zunächst nicht gerade auf Begeisterung und Freude trifft. Gerade Anya schießt mal wieder den Vogel ab und sorgt mit ihrem anfänglichen Verhalten den Newcomerinnen gegenüber für Fremdschäm-Momente bei den übrigen Models. Hinterher zeigt sich die 19-Jährige dann erstaunlich gastfreundlich. "Es bringt mich ja nicht weiter, wenn ich einfach bockig in der Ecke sitze, also akzeptiere ich es einfach", sagt sie. In "Best Ager" Marielena findet sie sogar eine neue Verbündete. "Anya hat in den neuen Kandidatinnen dann doch Chancen gesehen, denn mit uns hat sie es sich ja verkackt. Neue Leute, neues Glück", äußert Selma.

Die Gastjurorin

Gastjurorin ist die "Queen of Posing" Coco Rocha. Das Supermodel war bereits in Kampagnen von Kunden wie Chanel, Dior, Dolce & Gabbana oder Tommy Hilfiger zu sehen und ist mittlerweile Stammgastjurorin in der Show. "Man hat fast seinen eigenen Augen nicht getraut, dass Coco Rocha da jetzt wirklich vor einem steht", schwärmt Maike.

Vor dem "Crazy Walk" übernimmt das Supermodel das Teaching der Models in der Villa. Ihr Tipp: In sich gehen, sich den eigenen Stärken bewusst werden und alleine, nur für sich üben – schließlich überzeugen am Ende nur die Models, die durch ihren einzigartigen Auftritt im Gedächtnis bleiben.

Wer muss gehen?

Neben Zuzel und Charlene muss Leona nach dem "Battlewalk" die Show verlassen. Für die 19-Jährige ist der Rauswurf ein Schock. "Ich kann jetzt nicht gehen. Bitte Heidi, schick mich ins Shootout oder so, ich mache alles. Aber ich kann jetzt nicht gehen!", weint sie fassungslos. Und auch die anderen Kandidatinnen reagieren schockiert. "Sie ist diejenige, die alles dafür gegeben hat, hier weiterzukommen", sagt Ida und weiter: "Es nervt mich, wenn es hier Leute gibt, die das hier als Spiel sehen."

Klum-Spruch der Woche

"Am Ende ist man bei dir seekrank." (Heidi Klum über Zuzels sexy Walk)