Da war sogar Heidi Klum sprachlos. Das Live-Finale von "Germany's next Topmodel" lief noch keine Stunde, da schockierte Kandidatin Lijana Kaggwa mit dieser Entscheidung: Die 24-Jährige hat die Sendung freiwillig verlassen. "Ich werde nicht mehr das Futter sein für mehr Hass. Denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz. Und deswegen verzichte ich auf das Finale", sagte die Studentin.

Kaggwa hatte wie keine andere Teilnehmerin dieser Staffel polarisiert. Sie wurde in den sozialen Netzwerken angefeindet und erhielt sogar Morddrohungen. Zum Finale in Berlin kam sie mit Polizeischutz, da nicht nur sie, sondern auch ihre Familie bedroht wurde. "Ich habe mich an die Polizei gewandt. Diese hat dann aufgrund des erhöhten Risikos wirkungsvolle Schritte eingeleitet. Täglich fahren vermehrt Streifenwagen in meiner Umgebung und gegen das Cyber-Mobbing und die Bedrohungen wird ermittelt", sagte die Hessin kürzlich im Interview mit dem stern.

Heidi Klum wirkte von Lijanas Ausstieg im GNTM-Finale überrascht

Wann Lijana die Entscheidung getroffen hat, auszusteigen, sagte sie im Finale nicht. Sie absolvierte wie die drei anderen Kandidatinnen Sarah, Maureen und Jacky eine erste Performance, in der es darum gehen sollte, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Nach einem wilden Tanz zu Heavy-Metall-Klängen, teilte sie ihre Entscheidung vor Fotograf Christian Anwander und Choreografin Nikeata Thompson mit, die als Ersatz-Jury live im Studio saßen, während Heidi Klum nur per Video aus Los Angeles zugeschaltet war. Offenbar wusste auch die 46-Jährige nichts von dem Entschluss ihrer Kandidatin, die in ihrer Gunst stets ganz oben stand.

Nach ihrem Monolog verabschiedete sich Lijana mit den Worten "Danke, Heidi" und wollte das Studio verlassen, doch Anwander und Thompson hielten sie zurück. "Lijana, bleib doch noch ein bisschen hier", sagte der Österreicher und die Britin ergänzte: "Das war jetzt unerwartet." Die 24-Jährige drehte um und bekam noch ein paar Worte von Heidi Klum zu hören. "Was dir passiert ist, geht definitiv zu weit. Ich finde es schade, dass du jetzt aussteigst. Du bist ein ganz tolles Mädchen. Das war ein tapferer Auftritt, du bist sehr mutig."

So rückte die eigentliche Entscheidung des Abends fast ein wenig in den Hintergrund. "Germany's next Topmodel" 2020 wurde Jacky Wruck, der zweite Platz ging an Sarah Posch, Platz drei belegte Maureen Ugodi.