Erst ging sie freiwillig, nun will sie zurück: GNTM-Kandidatin Tracy Baumgarten hat sich im Finale um eine erneute Teilnahme an der Show beworben. Jury-Chefin Heidi Klum reagierte überrascht.

Dieser Auftritt machte sogar Heidi Klum kurz sprachlos: Im Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" saß Kandidatin Tracy Baumgarten im Publikum und bat nach ihrem freiwilligen Ausstieg in der 18. Staffel um eine zweite Chance.

"Nach meinem Ausstieg habe ich GNTM weiterverfolgt. Mir ist bewusst geworden, dass ich mir viel zu viele Gedanken über meine Darstellung und den Umgang mit den Kameras gemacht habe. Ich habe mir viel zu viel Stress gemacht. Mir ist klar geworden, dass ich eine sehr große Chance an mir vorbeiziehen lassen habe und ich bereue meine Entscheidung abgrundtief", sagte sie. Und weiter: "Heidi, an dieser Stelle möchte ich dich fragen, ob du mich bei der nächsten Staffel dabei haben möchtest?"

GNTM: Heidi Klum gibt Tracy eine zweite Chance

Klum brachte zunächst nur ein verdutztes "What?" hervor und antwortete dann: "Das haben wir noch nie gehabt. Ich bin ganz verwundert. Ich war echt traurig an dem Tag, als du gesagt hast, du willst nach Hause gehen. Du hast mir unheimlich gut gefallen. Es hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen." Schließlich sicherte sie Tracy eine Wildcard für die kommende Staffel zu, warnte sie aber zugleich vor. "Ich hätte dich gerne dabei, aber es werden weiterhin wieder Kameras da sein. Es ist natürlich auch eine Fernsehsendung, nicht nur ein Foto, was die Leute sich angucken. Deswegen müssen wir euch ja auch Fragen stellen, damit die Leute das zu Hause verstehen, was abgeht bei euch."

Tracy hatte die aktuelle GNTM-Staffel in der fünften Folge auf eigenen Wunsch verlassen. Ihre Entscheidung begründete sie damals wie folgt: "Mir geht's nicht gut. Ich komme mit den stressbedingten Situationen, den Kameras und dem Drama in der Villa nicht zurecht. Ich habe die ganze Situation unterschätzt." Trotzdem will sie nun erneut teilnehmen.

Auf ihrem Instagram-Account schreibt die 25-Jährige an ihre Follower: "Falsche Entscheidungen gehören zum Wachsen dazu. Wichtig ist, daraus zu lernen. Was ich euch ans Herz legen kann ist, nicht aus dem Moment heraus Entscheidungen zu treffen, sondern jeden Aspekt zu hinterfragen."