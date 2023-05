Heidi Klum wird 50 und ProSieben feiert das mit einem Sonderprogramm: Der Sender wiederholt an diesem Donnerstag mehrere GNTM-Folgen und strahlt ein Interview mit dem Model aus.

Am 1. Juni 2023 feiert Heidi Klum ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass ändert ProSieben an diesem Donnerstag sein Programm und sendet bereits ab 9.10 Uhr "Germany' Next Topmodel" in Dauerschleife. Konkret werden drei Umstyling-Folgen wiederholt, nämlich die aus den Staffeln 13 (2018), 16 (2021) und 17 (2022). Der Sender verspricht in einem Instagram-Posting "die drei besten Umstylings aus 18 Jahren" GNTM.

Heidi Klum wird 50: ProSieben zeigt GNTM-Umstyling-Folgen

Welche genau das allerdings sind, darüber sind Fans des Formats geteilter Meinung und diskutieren in den Kommentaren unter dem Beitrag. In Erinnerung blieb etwa die deutliche Veränderung der späteren Siegerin Kim Hnizdo. Sie trat 2016 mit langen blonden Haaren an und bekam einen Kurzhaarschnitt verpasst. Kandidatin Vanessa Kunz erhielt 2022 ebenfalls einen radikal neuen Look: Ihre Haare wurden türkis gefärbt wurden. Im Jahr zuvor erwischte es GNTM-Teilnehmerin Romina Palm, die nach dem Umstyling knallrote Haare trug.

Vor Ausstrahlung der neuen GNTM-Folge (ab 20.15 Uhr) zeigt ProSieben um 19.05 Uhr noch eine Sondersendung über das Leben von Heidi Klum. Sie werde den Zuschauerinnen und Zuschauern "einen ganz privaten Einblick auf ihre vergangenen 50 Jahre" geben, verspricht der Sender. Dazu sollen "exklusive Interviews, Fotos und Bewegtmaterial aus einem halben Jahrhundert Heidi Klum" gezeigt werden. Anders als die Umstyling-Folgen wird diese Sendung nicht im Anschluss beim Streaming-Portal Joyn zur Verfügung stehen. Wer den Rückblick auf Klums Leben nicht verpassen möchte, muss also pünktlich um 19.05 Uhr einschalten.

Ihre Karriere begann Heidi Klum im Jahr 1992. Damals setzte sie sich gegen 25.000 Mitstreiterinnen in dem TV-Wettbewerb "Model 92" durch, der im Rahmen von Thomas Gottschalks RTL-Show "Gottschalk Late Night" stattfand. Anschließend ging sie nach Mailand und Paris, 1993 zog sie nach New York. Der große Durchbruch als Model kam 1997 als sie den Titel der US-Zeitschrift "Sports Illustrated" im Badeanzug zierte.

Seit 2006 moderiert sie bei ProSieben ihr Format "Germany's Next Topmodel". In der 18. Staffel sind aktuell noch acht Kandidatinnen im Rennen. Das Finale der Show findet am 15. Juni in Köln statt.