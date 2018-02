Zusammen mit Heidi Klum und Thomas Hayo sucht Modedesigner Michael Michalsky in der dreizehnten Staffel von "GNTM" nach Deutschlands neuem Topmodel.

Fragwürdiges Frühstück: In seinem Hotelkühlschrank bewahrt Michael Michalsky eine Sex-Droge auf

Gerade übernachtet der 50-Jährige im Nobelhotel "Chateau Marmont" am Sunset Boulevard in Los Angeles. Das geschichtsträchtige Haus war über die letzten Jahrzehnte hinweg Stätte für die ein oder andere ausschweifende Promiparty. Mittlerweile ist es sowas wie die Kultabsteige in Hollywood. Ob sich Michalsky für die nächste große Sause schon mal passend eingedeckt hat? Auf seinem Instagram-Kanal postete der "Germany's Next Topmodel"-Juror gerade seinen gut gefüllten Hotelkühlschrank. "Weekly Shopping done" (deutsch: Wocheneinkauf erledigt) schrieb er zu dem Bild, das er in seiner Instagram-Story postete. Gut sichtbar auf dem Schnappschuss: hartgekochte Eier, mehrere Flaschen Champagner und ein kleines Fläschchen mit der Aufschrift "Jungle Juice".

Poppers versetzt die Konsumenten in einen kurzen, muskelentspannenden Rausch

Was ein bisschen klingt wie die Zutat zu seinem besonders exotischen Früchte-Smoothie, ist in Wahrheit die Party- und Sex-Droge "Poppers". Der Wirkstoff darin sorgt für eine vorübergehende Entspannung der Muskeln. Ursprünglich wurde "Poppers" - auch PP genannt - in der Medizin eingesetzt. Mittlerweile kommen die daraus entstandenen Mittel - neben "Jungle Juice" auch "Liquid Gold" oder "Purple Haze" - jedoch hauptsächlich in der Schwulenszene zum Einsatz - denn die Schnüffeldroge sorgt für schmerzfreien Analverkehr.

Michael Michalsky drohen allerdings keine juristischen Konsequenzen. Sowohl in den USA als auch in Deutschland ist die Sex-Droge legal.



Nachdem Philipp Plein gerade erst mit seiner Macht und seiner Potenz prahlte ("wenn ihr mich mit fünf Männern und fünf Frauen beim Sex erwischt, ist mir das egal"), zieht Michalsky mit einer Sex-Droge nach. Ob sich Karl Lagerfeld in Paris schon die Hände vors Gesicht schlägt?