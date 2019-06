"Germany's Next Topmodel" werden - für viele junge Mädchen ein ganz großer Traum. Simone Kowalski hat ihn sich in diesem Jahr erfüllt: Sie ist Heidi Klums Topmodel 2019. Seit dem Finale sind vier Wochen vergangen und Simone arbeitet hart daran, als Model Fuß zu fassen. Beim Interview in Hamburg verrät die 22-Jährige, wie sich ihr Alltag verändert hat, welche Projekte geplant sind und welches große Ziel sie als nächstes verfolgt.

Ihr Sieg bei "Germany's Next Topmodel" liegt nun schon ein paar Wochen zurück. Wie ist es Ihnen seither ergangen?

Ich muss sagen, dass ich sehr überrascht bin über die tollen und positiven Reaktionen von Freunden, meiner Familie und den ganzen treuen Fans. Es sind so viele tolle Eindrücke, die ich aus meiner Kleinstadt Stade bei Hamburg und aus ganz Niedersachen bekomme und die mich so positiv stimmen. Besonders der Zuspruch, den ich auf der Straße erhalte, das ganze Lob, tut sehr gut. Es ist wundervoll, dass ich nun in das Modelbusiness einsteigen kann und das dank Heidi, die mich zu "Germany's Next Topmodel" 2019 gekürt hat. Ich bin so dankbar, auch dem ganzen Team gegenüber. Seit dem Finale hat sich mein ganzes Leben komplett verändert. Natürlich im positiven.

Welche Modelaufträge warten noch auf Sie?

Gleich am Tag nach dem Finale war ich bereits fleißig und durfte meinen ersten großen Job als "Germany's Next Topmodel" 2019 realisieren. Als erstes habe ich mit dem Fotoshooting für meine eigene Limited Design Edition von Palmolive gestartet. Das war eine große Ehre und etwas ganz Besonderes für mich, da ich diesen Job im Finale gewonnen habe. Es war zwar nicht ganz einfach, nach so einer anstrengenden Woche und einem so ereignisreichen Finaltag, gleich wieder 100 Prozent zu geben, aber das hat in der Vergangenheit während der Sendung immer so gut funktioniert und daher hat es auch nach dem Finale wieder super geklappt. Als nächstes freue ich mich besonders auf die Fashion Week.

Wollen Sie sich jetzt Vollzeit auf das Modeln konzentrieren oder steht beruflich noch etwas anderes auf der Liste?

Natürlich möchte ich mich aktuell zu 100 Prozent aufs Modeln konzentrieren, das ist ja jetzt mein Beruf. Das macht mich sehr glücklich und für diese Tatsache bin ich sehr dankbar. Mein langfristiges Ziel ist es, mich auch international durchzusetzen. Aus Polen erhalte ich ja bereits tollen Support, was mich total freut, weil ich ja polnische Wurzeln habe. Aber ich werde natürlich erst einmal versuchen, Deutschland zu erobern.

Was werden Sie mit der Siegprämie von 100.000 Euro anstellen?

Ich habe mir darüber natürlich schon Gedanken gemacht, und werde tatsächlich erst einmal meine Eltern unterstützen und auch in die Wohnung investieren. Außerdem möchte ich gerne Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, vor allem solche, die sich gegen Mobbing einsetzen. Aber nach der anstrengenden Zeit werde ich auch mir persönlich etwas Gutes tun. Vielleicht gönne ich mir einen erholsamen Urlaub.

Wie muss man sich Ihren Alltag heute vorstellen?

Wenn ich morgens aufwache, erwarten mich erst einmal dutzende Mails, obwohl ich erst am Abend zuvor alle aktuellen Anfragen bearbeitet habe. Zu sehen, wie gefragt man ist, ist natürlich ein tolles Gefühl und bestätigt einen in seinem Job. Bei so vielen Anfragen muss ich natürlich immer flexibel sein und oft verreisen, was mir aber auch sehr an dem Job gefällt. Nichtsdestotrotz versuche ich, mir weiterhin täglich Zeit für meine Fans zu nehmen und die rührende Fanpost zu beantworten. Es lohnt sich also, mir weiterhin auf den sozialen Netzwerken zu folgen.

Was wäre für Sie der absolute Traum-Modeljob?

Ich lebe zurzeit bereits meinen Traum. Dieses Glück wünsche ich jedem! Einfach glücklich zu sein, ist meiner Meinung nach das Wichtigste im Leben. Mein absoluter Traumjob wäre eine Kampagne für Designer wie Dior oder Chanel. Aber auch über ein Angebot von Vicoria's Secret würde ich mich tierisch freuen. Das wären meine zwei größten Ziele, die ich spätestens in zehn Jahren erreichen möchte. Bis dahin möchte ich weiterhin hart arbeiten und für jeden neuen Tag dankbar sein. Denn von nichts kommt eben nichts.

Wo sehen Sie selbst in zehn Jahren?

Ich zehn Jahren stehe ich hoffentlich fest im Model-Business - auch international - und bin gesund und glücklich! Vielleicht auch mit einem Partner, wer weiß.