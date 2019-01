Für die neue Staffel hat Heidi Klum ihre Show gründlich umgekrempelt. Bei den ab Februar ausgestrahlten neuen Folgen der Castingshow "Germany's Next Topmodel" wird einiges anders aussehen. So wird die Bergisch-Gladbacherin künftig als einziges festes Mitglied in der Jury sitzen. Das teilte der Privatsender ProSieben mit. Anstelle fester Juroren wie in den Jahren zuvor wird die 45-Jährige sich diesmal wechselnde Unterstützer heranholen.

Als Co-Juroren sollen Fachleute und Prominente aus verschiedenen Bereichen kommen. Models wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn sollen die Kandidatinnen schulen, ihnen ihr Fachwissen vermitteln - und gemeinsam mit Heidi Klum entscheiden, wer die Show verlassen muss.

Ziel dieser Umgestaltung ist es, den jungen Modelanwärterinnen einen möglichst breiten Einblick in das künftige Arbeitsfeld zu bieten. Mit Lena Gercke und Stefanie Giesinger sind zwei frühere Siegerinnen der Castingshow an Bord. Auch die Mode-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin sowie Designer Wolfgang Joop sind vom Fach. Joop war bereits in früheren Staffeln an Bord. Zudem soll es ein Wiedersehen geben mit den ehemaligen Co-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky: Die beiden bekommen einmalige Gastauftritte.

Was macht Thomas Gottschalk bei GNTM?

Etwas überraschend ist dagegen die Teilnahme von Thomas Gottschalk, der ebenfalls einen der wechselnden Jurorensitze einnehmen soll. Der langjährige "Wetten, dass..?"-Moderator könnte GNTM für eine andere Zielgruppe erschließen. Für den 68-Jährigen ist es nicht der erste Auftritt in einer Castingshow: 2012 saß er an der Seite von Dieter Bohlen in der RTL-Sendung "Das Supertalent".

Die 14. Staffel startet am 7. Februar 2019. Die Folgen werden wie gewohnt donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Geplant sind 15 Folgen. Zum Auftakt der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" trifft Heidi Klum in Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat. Die Gewinnerin und damit das Topmodel 2019 soll wie in den vergangenen Jahren in einer großen Liveshow gekürt werden.

Quelle: ProSieben