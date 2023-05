"Germany's Next Topmodel" Zuerst ins Grusel-Motel, dann in die Wüste – den verhängnisvollen Fehler beging Mirella aber auf dem Laufsteg

In der vierzehnten Folge konnte Zuschauerliebling Mirella die Jury nicht überzeugen und musste die Show verlassen. "GNTM"-Chefin Heidi Klum zeigte sich bestürzt.–

In der aktuellen Folge von "Germany's next Topmodel" ist die Aufregung mal wieder groß. Zuerst werden Selma, Nicole und Ida wie richtige Topmodels zu einem Casting von Peek & Cloppenburg nach Düsseldorf geflogen. Der Job geht - mal wieder - an Selma und ihr strahlendes Lächeln.

"Ein bisschen zu theatralisch"

Die restlichen Girls beziehen nach ihrer Luxus-Villa indes ein Motel - was nicht allen Teilnehmerinnen geheuer ist: "Motel kennt man so aus Horrorfilmen", findet Vivien. "Die Vorstellung da übernachten zu müssen...". Auch Selma ist kurz geschockt, als sie von ihrem Job wiederkommt: "Was ist das?!"

Das ist die Vorbereitung auf das Shooting mit GNTM-Legende Kristian Schuller, das in der Wüste von Nevada stattfindet. In knallig-bunten Umhängen und Badekappen sollen die Models vor riesigen Ballons posieren. Schuller hat genaue Vorstellungen und gibt den Mädchen sogar die Posen vor: "Bei dem heutigen Shooting geht es um Farben, Grafiken, Poesie. Es ist kein klassisches Mode-Shooting, sondern es geht darum eine Fantasie darzustellen, ein Lebensgefühl." Im Fokus stehe die Persönlichkeit der Kandidatinnen.

Ida beim Fotoshooting. © Sven Dornkaat/Prosieben

Und viele der Models können den anspruchsvollen Fotografen auf Anhieb begeistern: Bei Selma entstehen "epic shots", wie Heidi lobt. Somajia, Katherine, Nicole und Coco haben Spaß an der Sache und können die Vorgaben gut umsetzen. Aber der Druck steigt, weil sich die Sonne verabschiedet. Olivia hat Probleme, den Anweisungen zu folgen. "Vergiss es", bricht Schuller irgendwann frustriert ab. Ida braucht ein paar mehr Anläufe, kriegt es dann aber gut hin. Und Mirellas Posen sind Heidi "ein bisschen zu theatralisch".

GNTM: Ein Model fehlte auf dem Catwalk

In der zweiten Challenge sollten sie in einer Westernstadt die schwarzen Looks der Berliner Designerin Esther Perbandt in Szene setzen. "Weniger ist mehr für mich", sagt sie. "Versucht nicht, mit 'ner großen Pose zu posen, sondern einfach mit eurer Präsenz."

"Germany's Next Topmodel" Eine Kandidatin modelte bereits mit Heidi Klum: Das sind die Neuen bei GNTM 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Es ist eine Überraschung für die Kandidatinnen und die Zuschauer: In der achten Folge von "Germany's Next Topmodel" werden sechs weitere Teilnehmerinnen nachrücken, darunter die 51-jährige Charlene aus Georgensgmünd in Bayern. Die Mutter von drei Töchtern arbeitet als Yogalehrerin und bringt bereits Modelerfahrung mit. Über ihre GNTM-Teilnahme sagt sie: "Ich möchte allen Frauen zeigen, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt." Mehr

Somajia aus Bielefeld war bei der zweiten Challenge nicht dabei. Sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich von den anderen isolieren. In der Quarantäne hielt sie sich mit einer Modenschau auf ihrem Zimmer bei Laune. Weil ein überzeugendes Foto von ihr bei der ersten Challenge geschossen wurde, kann sie aber auch so mit nach Las Vegas.

Gastjurorin an dem Abend ist das Supermodel Karolína Kurkova – zusammen mit Heidi und Perbandt. Ein kritisches Trio, wie sich herausstellen soll. Als erste ist Selma dran. Sie übersieht die Markierung und irrt planlos um die Jurorinnen herum. Auch ihre Posen, ihre Kopfhaltung und der "Bounce" in ihrem Walk werden kritisiert.

Kritische Worte der Jury

Bei Olivia verläuft der Abschied ähnlich chaotisch. Sie findet den Weg nicht zurück und irrt offensichtlich unsicher über das Set. Perbandt: "Das kann man aber auch besser machen, den Abgang." Kurková, enttäuscht: "Wie eine komplett andere Person! [...] Solange du läufst, bist du noch auf der Bühne."

Vivien, Selma, Anna, Nicole und Mirella kurz vor dem Walk. © ProSieben/Sven Doornkaat

Coco bekommt schon Kritik, bevor sie überhaupt den Laufsteg betritt: "Coco war für mich schwierig Backstage. [...] Ich habe nicht dieses Scheinen, Strahlen, diese Lust, das zu präsentieren, gespürt", zweifelt Perbandt. Dafür ist sie positiv überrascht und gratuliert ihr zu einem "starken Walk". An Katherine bemängeln die Jurorinnen die "gewollt männliche Pose". Mirella hat eigentlich die größte Motivation, begeht aber auch den größten Fehler: Sie hält das Kleid an beiden Seiten, um laufen zu können – was weder ihr noch dem Kleid schmeichelt. Für sie ist es auch die letzte Folge GNTM. Mirellas letzte Worte: "Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, nicht an dem heutigen Tag."

Gastgeberin Heidi Klum wünschte der Kandidatin alles Gute und sagte sichtlich traurig: "Es ist immer schade. Zum Ende hin wird es immer immer schwieriger."