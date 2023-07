Blutrünstig und mysteriös: In "From" machen Monster nachts Jagd auf Menschen

Streaming-Kritik Blutrünstig und mysteriös: In "From" machen Monster nachts Jagd auf Menschen

von Karina Geburzky In einem Ort in den USA passieren mysteriöse Dinge: Die dort gefangenen Bewohner werden nachts von blutrünstigen Monstern gejagd. Ihr Leben wird zu einem Kampf ums Überleben.

Alle Menschen haben ihn gesehen, als sie in dem kleinen Dorf angekommen sind: Den umgekippten Baum. Seinetwegen müssen sie umkehren – er versperrt die Straße. Doch da wird für die Reisenden alles absurd: Sie fahren Runde um Runde und kommen immer wieder am selben Ort an. Egal, welche Straße sie nehmen.

Derzeit läuft auf dem Streaming-Dienst Paramount+ die zweite Staffel der US-amerikanischen Horror-Fernsehserie "From". Wöchentlich gibt es eine neue Folge, in der sich die Zuschauer fragen, was eigentlich vor sich geht. Das versuchen auch die unfreiwilligen Bewohner des Ortes herauszufinden ... doch scheint das nicht so einfach zu sein.

Monster machen nachts Blutjagd auf Menschen

In der ersten Folge der ersten Staffel strandet eine Familie, Mutter, Vater, Tochter und Sohn, mit einem Wohnmobil in dem mysteriösen Ort. Auch sie sind schon die zigste Runde gefahren, um endlich einen Weg von dort weg zu finden. Doch dann hat die Familie einen Unfall mit einem PKW, der sie von der Straße abdrängt. Der Sohn wird dabei schwer am Bein verletzt. Die anderen Bewohner des Ortes eilen sofort herbei, um der Familie zu helfen – doch ist das nicht so einfach, denn der Junge kann wegen der Verletzung nicht einfach aus Fahrzeug gebracht werden.

Der Sherrif, eine Ärztin und der Vater des Jungen bleiben über Nacht bei ihm und versuchen zu ignorieren, was sich außerhalb des Wohnwagens abspielt. Flüsternde Stimmen sind zu hören, die Vertrauen erwecken und Kontakt zu den Menschen aufnehmen möchten. Doch der Sherrif und die Ärztin wissen genau, was passiert, wenn jemand von ihnen das Wohnmobil verlassen würde: Monster, die aussehen wie Menschen und jede Nacht durch die Wälder streifen, zerfleischen und häuten jeden, der ihnen in die Finger kommt.

Einspielergebnisse Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten – ein Regisseur hat ein Abo auf die Spitzenplätze 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Platz 10: "Marvel’s The Avengers" 2012 kam der Film rund um das Superheldenteam in die Kinos und spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein. Mehr

Was geht hier egentlich vor sich?

Von Folge zu Folge erfahren Zuschauer mehr darüber, was hier vor sich geht ... aber nicht alles. Es ist ein großes Mysterium, wieso ausgerechnet jene Menschen dort landen, die dort landen. Warum die Monster nachts aus dem Wald kommen, wieso sie so gefährlich und brutal sind – und natürlich stellt sich auch die große Frage, wieso niemand diesen Ort wieder verlassen kann.

In Staffel zwei hält gleich in der ersten Folge ein ganzer Linienbus mit mehreren Menschen in dem Ort. Die Insassen und auch die Fahrerin müssen von den "Erfahrenen", die schon länger in dem Dorf festsitzen, erst einmal davon überzeugt werden, welche Albträume sich dort nachts ereignen. Sie bitten die Neuankömmlinge, nach Einbruch der Dunkelheit im örtlichen Diner zu bleiben. Doch natürlich glauben nicht alle Buspassagiere an Monster, die Blutjagd auf Menschen machen. Und genau das wird ihnen zum Verhängnis.

Mysterös – vielleicht ein wenig zu viel

Dass die Zuschauer lange nicht erfahren, was überhaupt passiert, macht die Serie einerseits unfassbar spannend. Aber andererseits will man von Folge zu Folge dringender wissen, worum es geht. Irgendwann haben die vielen mysteriösen Elemente, die sich aneinander reihen, nicht mehr den gewünschten Effekt: Der Zuschauer gewöhnt sich daran, dass einfach alles nur noch unerklärlicher wird, wenn wieder etwas Verwirrendes passiert. Es ist frustrierend, wenn permanent mehr Fragen gestellt als beantwortet werden.

Es hätte der Serie nicht schlecht getan, wenn schneller ein paar Hintergründe erklärt worden wären. Die Horror-Szenen sind zum Schaudern gut, alles ist super spannend, weil immer wieder etwas Neues passiert. Auch die Grundidee des Plots ist grandios. Trotzdem müsste in Staffel zwei nun langsam mal der Fuß von der Bremse genommen werden, damit beim Zuschauer nicht der Gedanke aufkeimt, dass die Handlung künstlich in die Länge gezogen wird.

Das ganze Szenario erinnert ein wenig an die Fernsehserie "Lost", in der ein Flugzeug auf einer Insel abstürzt und die Menschen fortan dort gefangen sind – auch da passieren pausenlos unerklärliche Dinge. Von Staffel zu Staffel werden immer mehr Mysterien aufgebaut, die am Ende der Serie jedoch zum Teil nie aufgeklärt werden. Bleibt zu hoffen, dass "From" ein zufriedenstellenderes Ende bekommt. Noch sind ein paar Folgen offen – weshalb Zuschauer auf eine packende restliche Staffel hoffen dürfen.

Quelle: Paramount+

Derzeit gibt es wöchentlich eine neue Folge von "From" im Stream.