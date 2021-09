Sehen Sie im Video: Günther Jauch hat eine warme Botschaft, für alle die nicht richtig lesen und schreiben können.









Guten Abend! Ich bin Günther Jauch, und seit mehr als 20 Jahren moderiere ich “Wer wird Millionär?” Das, was ich in diesem Zusammenhang übrigens am häufigsten höre ist, dass Leute sagen: „Na ich wäre ja bei Ihnen schon mehrfach Millionär geworden!“ Ja, und als nächstes wird dann über vermeintliche „Nichtwisser“ gesprochen – oder eigentlich mehr gelästert – die auf dem Stuhl versagt haben. Es ist ja auch so leicht, über andere zu urteilen.

Zum Beispiel über Menschen, die nicht richtig Lesen und Schreiben können, obwohl sie in der Schule waren. Fast jeder Achte ist in Deutschland von diesem sogenannten „funktionalen Analphabetismus„ betroffen, und das sind tatsächlich über 6 Millionen Menschen. Die sind übrigens nicht dumm, sondern die hatten vielleicht eine schwere Kindheit, vielleicht nicht die nötige Förderung oder irgendwelche anderen Probleme. Die meisten verbergen das natürlich, mit Tricks und der Hilfe von Vertrauten. Weil sie sich schämen oder weil sie Angst vor Verurteilung haben.

Statt zu urteilen, sollten wir die Betroffenen aber viel lieber unterstützen. Wir sollten sie ermutigen, Lesen und Schreiben dann einfach zu lernen und sie dafür feiern, wenn sie diesen Schritt tatsächlich wagen. Denn es kostet natürlich Überwindung, sich Hilfe zu suchen, weil man dafür erstmal seine Schwäche und die Angst vor der Blamage offenbaren muss.

Heute ist Welt-Alphabetisierungs-Tag. Auch in Deutschland sollten wir gemeinsam daran arbeiten, Analphabetismus abzubauen. Die einen, indem sie helfen – und die anderen, indem sie sich eben helfen lassen. Also, trauen Sie sich! Lernen Sie Lesen und Schreiben. Dazu ist man nämlich wirklich nie zu alt, und:

Sie schaffen das! Danke.

