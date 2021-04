In 31 Jahren hat er keine Show krankheitsbedingt absagen müssen und nun gleich die zweite infolge: Auch an diesem Samstag wird Günther Jauch nicht in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" auftreten können.

Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch fällt am Samstag ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus. Er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne, sagte er am Mittwochabend bei "stern TV". Am Freitag werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann erst am Sonntag laut Gesundheitsamt wieder raus, sagte der in Potsdam lebende Jauch in der Sendung.

Zudem verriet der 64-Jährige, dass auch seine Frau Dorothea an Covid-19 erkrankt ist. Seinen Krankheitsverlauf beschrieb Jauch als mittelschwer mit "Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten und Schnupfen". Auch sein Geschmacks- und Geruchssinn seien beeinträchtigt. "Das ist aber kein Vergleich zu den Menschen, die mit der Lunge Probleme bekommen haben oder gar ins Krankenhaus mussten." Er habe die Krankheit schon immer ernst genommen, die genauen Symptome aber nun am eigenen Leib erfahren, sagte Jauch.

Günther Jauch wirbt für die Impfkampagne

Seine Corona-Erkrankung hatte für Aufsehen gesorgt, weil er eines der Werbegesichter der Impfkampagne der Bundesregierung ist. Er stellte aber klar, dass er noch nicht geimpft sei, für die Fotos nur mit einem Pflaster posiert habe. "Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist", sagte Jauch.

Wer den Moderator am kommenden Samstag bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" vertritt, soll wieder erst in der Show bekanntgegeben werden, wie RTL mitteilte. Jauch werde sich auch diesmal wieder live in die Sendung schalten lassen. Er hatte eigentlich damit gerechnet, wieder mit von der Partie neben Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sein zu können. Vergangenen Samstag hatten Jauch acht Promi-Frauen vertreten, die nach und nach Günther-Jauch-Fotomasken ablegten. Mit dabei waren unter anderem Moderatorin Sonja Zietlow, "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und Amira Pocher.