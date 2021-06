Als sich Toni und Erik Anfang Januar in der RTL-Serie GZSZ trennten, waren die Fans geschockt. Jetzt gibt es allerdings wieder Hoffnung, dass aus den beiden doch wieder ein Paar werden könnte. Immerhin wird sogar wieder geknutscht.

Fans der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" waren unendlich traurig, als die Liebesgeschichte von Toni (gespielt von Olivia Marei) und Erik (gespielt von Patrick Heinrich) Anfang Januar ein plötzliches Ende nahm. Schließlich galten der Ex-Knacki und die Polizistin als Traum-Paar. Jetzt sieht alles nach einem großen Liebes-Comeback aus.

Nachdem sich ihr Kollege Bastian (gespielt von Benjamin Trinks) als Serien-Killer entpuppte, dem Toni nur knapp und dank der Hilfe von Erik entkommen konnte, nähern sich die beiden wieder an.

GZSZ: Liebes-Comeback bei Toni und Erik

"Ich denke, Toni merkt wieder, wie sehr Erik für sie auch ein sicherer Hafen ist, bei dem sie sich fallen lassen kann. Als sie dann mitbekommt, dass Erik in einen anderen Kiez ziehen möchte, wird ihr zum ersten Mal richtig bewusst, dass ihre Leben sich mehr und mehr trennen", so Marei. "Als Toni ihm dann spontan bei der Suche nach einer neuen Kommode hilft, kommt es endlich wieder zu einem Kuss".

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Damit soviel Intimität am Set wieder möglich ist, haben sich beide vor dem Dreh für fünf Tage in einem Hotel isoliert und sich regelmäßigen Corona-Tests unterzogen. "Als wir dann wie früher vor der Pandemie drehen durften, wurde mir wieder bewusst, auf wieviel wir zurzeit sonst verzichten müssen", so Marei.

GZSZ-Schauspieler freuen sich über ihre Lovestory

Die Schauspieler freuen sich riesig, dass ihre Liebesgeschichte weiter geht. "'Yippie Yippie Yeah – endlich!', habe ich gedacht und mich natürlich riesig gefreut", erklärt Patrick Heinrich im RTL-Interview. "Dass Toni und Erik nicht mehr zusammen sind, fühlte sich irgendwie falsch für mich an". Das empfindet auch Serienkollegin Olivia Marei: "Patrick und ich haben uns beide so sehr gefreut, dass Erik und Toni wieder zusammen kommen. Patrick ist quasi mein bester Freund und wenn wir gemeinsam drehen können, macht mir die Arbeit am Set noch mehr Spaß als sonst".

Fans können das Liebesglück ab Dienstag, dem 29. Juni ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei TVNOW verfolgen.

Sehen Sie im Video: Rapper Bushido ist in den letzten Wochen eher wegen seines Prozesses gegen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker aufgefallen. Nun kündigen er und seine Frau Anna-Maria Ferchichi eine "ungeschönte" Amazon-Doku an. Sie soll die vergangenen drei Jahre des Paars beleuchten.

Quelle: RTL