Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" können sich auf eine romantische Traumhochzeit freuen. Anne Menden heiratet als Emily endlich ihren Paul (Niklas Osterloh). Und es wird ganz romantisch. "Die große Liebe, ein Traumkleid, perfektes Wetter, ganz viel Rosa, zahlreiche Gäste und ein rauschendes Fest", verspricht der Sender. Als Hochzeits-Location dient ein Schloss im Berliner Umland.

Für Schauspielerin Anne Menden waren die Dreharbeiten etwas ganz besonderes. "Der Aufwand, der für einen solchen Dreh betrieben wird, ist einfach enorm", so die 32-Jährige, die ihren ersten Auftritt in der Serie im Jahr 2004 hatte. "Was die Requisite da aufgebaut hat, war echt megaschön", schwärmt sie. "Alle Gewerke bereiten über Wochen alles in solch einer Perfektion vor: Da kommt man sich fast wie bei einer echten Hochzeit vor." Für ihre Serienfigur freut sie sich besonders.

GZSZ-Hochzeit ab Mittwoch auf RTL

Auch ihr Kollege Niklas Osterloh ist von den vielen kleinen und großen Details begeistert: "Unsere Ausstattung hat wirklich klasse Arbeit geleistet. Die Kollegen haben mit viel Liebe einen Schlossgarten dekoriert und in eine rosa Märchenwelt verwandelt. Mir persönlich war es ein wenig zu rosa", sagt er und lacht. "Aber für die Rolle Emily war es perfekt."

Bei all der Romantik darf aber auch ein bisschen Dramatik nicht fehlen. So schaffen es Emilys Bruder John (Felix Jascheroff) und dessen Freundin Shirin (Gamze Senol) nicht rechtzeitig zurück aus dem Urlaub. Damit sind sie nicht die einzigen, die bei der romantischen Trauungszeremonie fehlen. Und auch Philip (Jörn Schlönvoigt) sieht sich aufgrund seiner angeschlagenen Stimmung nicht in der Lage, an der Hochzeit teilzunehmen.

RTL zeigt die romantische Folge am Mittwoch und Donnerstag ab 19.40 Uhr auf RTL.

