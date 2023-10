von Jessica Kröll Fans dürfen sich schon bald auf eine Spezial-Ausgabe von GZSZ in Spielfilmlänge freuen. Wie schon länger bekannt ist, geht es für einen Teil des Casts nach Paris. Neben dem aktuellen Kampagnen-Motiv zum Special haben die Macher jetzt auch ein paar mehr Details verraten.

Ein paar Wochen müssen sich die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" noch gedulden. Denn das Serien-Special in Spielfilmlänge wird erst am 23. November (ab 19.40 Uhr bei RTL) ausgestrahlt. Darin geht es zum einen um die romantische Hochzeitsreise von John (Felix von Jascheroff, 41) und Laura (Chryssanthi Kavazi, 34), aber auch um den Höhepunkt der Karriere von Emily (Anne Menden, 38) als Mode-Designerin.

Laura, die John zu dem Trip in die Stadt der Liebe eingeladen hat, verfolgt dort einen geheimen Plan: Die Übergabe eines mysteriösen Koffers. In einem Interview mit RTL erklärt Chryssanthi Kavazi dazu: "Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte – für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!"

GZSZ-Special in Paris: RTL zeigt Kampagnen-Motiv

Emily hingegen kann mit ihrem Label "Vleder Bag" in Paris am Fair Fashion Runway teilnehmen. Zunächst läuft auch alles perfekt für die Designerin. Nach der erfolgreichen Modenshow steht sie glücklich im Blitzlichtgewitter. Allerdings ahnt sie nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird.

Am Montag veröffentlichten die Macher der RTL-Serie das Kampagnen-Motiv zum Special von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Paris. Darauf stehen die drei Darsteller in einer Straße von Paris inmitten von herumfliegenden Geldscheinen. Im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen.

Das Kampagnen-Motiv zum GZSZ-Special aus Paris © Pascal Bünning / RTL

Neben Chryssanthi Kavazi, Felix von Jascheroff und Anne Menden werden auch weitere bekannte GZSZ-Stars in dem Special zu sehen sein. Darunter unter anderem Lennart Borchert, der in der Serie die Rolle des Moritz Bode spielt.

