Fans von Hape Kerkeling können sich freuen: Der beliebte Komiker schlüpft erneut in die Rolle des Animateurs Edwin Öttel: Die Geschichte um den "Club Las Piranjas" geht in eine neue Runde.

Im Sommer 2022 fiel die letzte Klappe für die Mini-Serie "Club Las Piranjas" mit Hape Kerkeling. Seitdem warten Fans gespannt auf den Starttermin der Fortsetzung des Kultfilms aus den 90er-Jahren. Jetzt steht fest: die Serie "Club Las Piranjas" wird ein großes Fiction-Highlight der kommenden Season bei RTL und auf RTL+. Der konkrete Ausstrahlungstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Hape Kerkeling als Animateur Edwin Öttel

In der Serien-Fortsetzung der gleichnamigen Kult-Komödie von 1995 schlüpft Hape Kerkeling erneut in die Hauptrolle des Animateurs Edwin Öttel, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Zurück im Urlaubsparadies wird er in jede Menge Schwierigkeiten verwickelt. Ebenfalls wieder mit dabei: Angelika Milster, die damals wie heute Edwins gewiefte Kollegin Biggi Jakobs spielt, und Judy Winter in der Rolle von Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger.

Doch auch neue Figuren sind willkommen im Club – und hochkarätig besetzt. In den Hauptrollen sind neben Hape Kerkeling Ben Münchow ("Weil wir Champions sind") und Trang Le Hong ("Doppelhaushälfte") zu sehen. In weiteren Rollen spielen Cordula Stratmann ("Ellerbeck"), Benno Fürmann ("Babylon Berlin"), Rick Kavanian ("Der Schuh des Manitu") und Andrea Sawatzki ("Familie Bundschuh").

