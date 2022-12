von Luisa Schwebel Nachdem Netflix drei weitere Folgen der "Harry & Meghan"-Doku veröffentlicht hat, wird deutlich: Die Sussexes werfen Prinz William und Herzogin Kate vor, Meghan durch den Dreck gezogen zu haben.

Im Vorfeld der Ausstrahlung von "Harry & Meghan" war nicht ganz klar, gegen wen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrer Doku wenden würden. In der Vergangenheit erhoben sie bereits Vorwürfe gegen Teile der Royal Family und die britische Presse. Jetzt legen sie konkreter nach.

"Harry & Meghan" wenden sich gegen William und Kate

In Folge vier der Doku-Reihe zeichnen die beiden nach, wie es ihnen nach der Traumhochzeit 2018 erging. Sie erinnern sich daran, wie die Presse sie gefeiert hat und wie vor allem jüngere Briten die neue Diversität begrüßten. Ihre Australien-Tour wenige Monate später soll ihnen zufolge der Wendepunkt gewesen sein.

Aus positiver Aufmerksamkeit wurde negative. Und dahinter sehen Harry und Meghan die Zusammenarbeit des Palastes mit der Royal Rota, einem Teil der britischen Presse. Mitglieder des "Royal Rota"-Systems, und damit bei allen royalen Auftritten dabei, sind: "The Daily Express", "The Daily Mail", "The Daily Mirror", "The Evening Standard", "The Telegraph", "The Times" und "The Sun". Diese Zusammenkunft britischer Medien sollen Meghan und Harry laut "Financial Times" mal "Das Kartell" getauft haben – ein vielsagender Spitzname.

Zusammenarbeit mit der Presse

Wie bereits in der Vergangenheit deutet Prinz Harry in der Netflix-Doku konkreter an, was dahintersteckt: eine Zusammenarbeit mit den Kommunikationsbüros des Palastes. "Es ist ein dreckiges Spiel", erklärt es Harry selbst.

Ihm zufolge habe es nicht allen gefallen, dass seine Ehefrau und er selbst so beliebt gewesen seien. Das bringe die bekannte Ordnung durcheinander, erläutert er. Meghan habe nur eine "Nebenrolle" einnehmen sollen. Doch die Nebenrolle wurde zur Hauptfigur – und das soll vor allem Prinz William und Herzogin Kate nicht gefallen haben.

Das Traurige: Harry und William hätten sich als junge Männer geschworen, es nie soweit kommen zu lassen, erklärt der Herzog von Sussex. Es braucht nicht viel, um zwischen den Zeilen zu lesen: Laut den Sussexes steckten Williams und Kates Pressevertreter hinter negativen Geschichten über Herzogin Meghan. So hätten sie gleich zwei Vorteile davon: Indem sie – beziehungsweise ihre Angestellten – der Presse Futter gaben, konnten sie selbst negative Presse über sich im Keim ersticken. Als Motive nennt Harry Neid und Eifersucht.

Lüge für William

Bereits nach der Veröffentlichung des Trailers zu den finalen Folgen sickerte eine Klatschgeschichte zurück an die Oberfläche, die die britischen Royals vermutlich ungerne lesen möchten. Es geht um Affärengerüchte um Prinz William, die seit Frühjahr 2019 kursierten. (Mehr darüber lesen Sie hier.) Angeblich sorgte der heutige Prince of Wales damals dafür, dass die britische Presse sich weitestgehend bedeckt hielt. Glaubt man Harry, bekam die Presse als Gegenleistung Stories über Meghan.

"Sie waren glücklich zu lügen, um meinen Bruder zu beschützen", sagt Prinz Harry in Folge fünf der Doku-Reihe. Nachdem der Trailer nicht aufgelöst hatte, über welche Lüge er dabei sprach, gibt es jetzt eine Erklärung: Anfang 2020, als Harry und Meghan ihren Wunsch nach Rücktritt der Familie erklärten, ploppte für kurze Zeit ein Bericht auf, nach dem es hieß, William habe seinen Bruder aus der Familie gemobbt.

Es dauerte nicht lange, bis der Palast ein vermeintlich gemeinsames Statement der Brüder veröffentlichte, das dieses Narrativ widerlegen sollte. "Ich wurde nie gefragt", sagt Harry heute über die Erklärung, die er selbst nie unterzeichnet hat. Dass die beiden sich also gemeinsam wehrten, sei eine Lüge gewesen, so der Herzog von Sussex.

"Es war erschreckend, wie mein Bruder mich anschrie und anbrüllte, wie mein Vater Dinge sagte, die einfach nicht stimmten, und wie meine Großmutter das alles stillschweigend hinnahm", sagt Harry außerdem über das Treffen in Sandringham, bei dem die Familie über den Ausstieg der Sussexes beriet.

Für Royal-Fans dürfte das die fast traurigste Nachricht sein: Die Beziehung zwischen den Brüdern William und Harry ist zerstört.

Quellen: Netflix / "Financial Times"

