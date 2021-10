Sehen Sie im Video: Julia Kremer über Hass gegen dicke Menschen – "Vorurteile haben mich in Essstörung getrieben".













„Mach doch einfach mal mehr Sport und iss weniger!“

„Für deine Figur hast du aber wenigstens ein hübsches Gesicht!“

„Sei doch nicht so faul und undiszipliniert!“

Von klein auf begleiten mich diese Vorurteile. Sie haben mich in eine Essstörung getrieben. Mein Name ist Julia. Meine Statur würde ich als dick beschreiben. Das Wort gilt als Beleidigung, dabei ist es ein beschreibendes Wort. So wie groß, klein, blond, brünett, dick und dünn. Zur Beleidigung wurde es erst, weil der Hass gegen dicke Menschen so tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich möchte, dass das hier heute ein Ende hat. Respect my Size.

In der Werbung, im Film und in den Medien sind dicke Menschen noch nicht sichtbar genug. Oder sie erscheinen als Stereotype, über die man sich gerne mal lustig macht. Das ist absolut entmenschlichend. Strukturelle Diskriminierung von Menschen mit mehr Gewicht geht uns alle etwas an. Wir finden sie überall. Sogar in der Medizin, da wo man doch eigentlich Hilfe bekommen sollte. Ich erzähle mal ein Beispiel von mir: Schon so oft wurde mir gesagt: Kommen Sie wieder, wenn Sie abgenommen haben. Und wenn das so einfach wäre, dann wären wir doch alle schlank. Auf Social Media bekomme ich mit, dass es sehr, sehr vielen Menschen genau so geht.

Warum ist das so? Wir alle verdienen Respekt. Egal, welche Kleidergröße wir tragen, egal, wen wir lieben. Und egal, mit welchem Geschlecht wir uns identifizieren, egal, wie alt wir sind. Ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht. Und egal, welche Hautfarbe oder Religion wir haben. Wir alle haben Respekt verdient.

