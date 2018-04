Helene Fischer feuert atemloses Show-Feuerwerk ab - und das Netz hyperventiliert

Das muss man sich mal vorstellen: Das ZDF reserviert den Samstagabend für Helene Fischer. Ein begehrter Platz im Abendprogramm, zur besten Sendezeit - viel mehr geht nicht. Die prominente Platzierung wird der Sendung "Helene Fischer - Live 2018" damit ja eigentlich nur gerecht, oder? Immerhin setzt die Tour des Schlagerstars mit über 700.000 Konzertbesuchern, 63 Konzerten und bis zu sieben Shows pro Woche neue Maßstäbe - Regie bei der Tour-Doku führte niemand geringeres als der Grammy-nominierte Paul Dugdale, der zuvor Künstler wie die Rolling Stones oder Coldplay in Szene setzte. "Einfach geil, Helene!", titelte auch der stern. Und das ZDF schickt seinen begeisterten Zuschauern sogar ein Küsschen.

Die vollen zwei Stunden Konzert-Highlights von @_Helene_Fischer findet ihr nun einen Monat lang in der ZDFmediathek.



Sagt’s weiter! 😘 #HeleneFischer https://t.co/etemXeYr4z — ZDF (@ZDF) 28. April 2018

Doch ganz so einfach geht die Rechnung (natürlich) nicht auf. Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss. Und wir reden hier immerhin über Helene Fischer, eine der polarisierensten Künstlerinnen unserer Zeit. Nicht jeder steigt auf die Show des Schlagerstars ein - zu viel Pomp, zu viel Pathos, zu viel alles. Dementsprechend engagiert diskutierte das Netz - so weit, so üblich - über die "anspruchsvollste Tournee, die wir bisher auf die Beine gestellt haben" (laut Fischer). In einem Mix aus Spott, Häme, Bewunderung und Verwunderung, Vorfreude und Schadenfreude verfolgte die Netzgemeinschaft den umstrittenen Show-Highlight im ZDF.

So reagiert das Netz auf die Show von Helene Fischer

Diese Frau hat Millionen von Fans und ist trotzdem so unfassbar bodenständig! 😭💕 #HeleneFischer — Meike (@mei_lenweite) 28. April 2018

Ich schaue seit zehn Minuten ein #HeleneFischer Konzert. Ich schiebe es auf den Alkohol. — Louis Cyphre (@j24l75) 28. April 2018

Verschwendung von GEZ Gebühren hin oder her, diese Distanzlosigkeit des @ZDF finde ich wirklich erschreckend. Die 30 Minuten Doku waren ein reines Werbevideo. So etwas darf nicht an einem Samstagabend im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen. #HeleneFischer — Sebastian von Sobbe (@bastl5678) 28. April 2018

Respect Helene Fischer. Gerade Tour-Doku @ZDF gesehen. “Next level” erreicht. Mega-Produktion made bei @Cirque. Harte Arbeit mit den besten Artisten. #HeleneFischer — Frank Haberstroh (@FHaberstroh) 28. April 2018

So funktioniert das Wasserkleid von #HeleneFischer.

Grosse Helene Fischer Show 2018 Arena-Tour. https://t.co/LnGQFGlrrt pic.twitter.com/H9xXIROYg5 — Rene Boekman (@ReneBoekman) 28. April 2018

Wenn sich #HeleneFischer und Katnis Everdeen in ihren Kleidern treffen gibt es auch eine Katastrophe 😂😂😂😂 pic.twitter.com/pscDmvwZTQ — Noah (@FifthFlaritza) 28. April 2018

Weltklasse - Höhepunkt des Abends -

Highlight of the show. Achterbahn - a true Rollercoaster#HeleneFischer @ZDF pic.twitter.com/MzcYqF76fb — Tony De Jonker (@TonyDeJonker) 28. April 2018

Liebes @ZDF ihr habt jetzt 2h #HeleneFischer gezeigt, dafür behalte ich einfach 2 Monate Rundfunkgebühren ein. Ist doch ein fairer Deal, oder? #cashback — Phillip Balt (@Phillip_Balt) 28. April 2018

Die Musik trifft nicht 100% meinen Geschmack aber die Show ist der Hammer. #HeleneFischer — Louis Cyphre (@j24l75) 28. April 2018





Das war noch nicht alles

Wer immer noch nicht genug von Helene Fischer bekommen hat, darf sich auf zwei Termine freuen: Vom 4. bis 9. September kommen die Berliner noch einmal in den Genuss, Helene Fischer live in der Mercedes-Benz-Arena sehen zu können. Dann holt die Sängerin ihre im Februar wegen Krankheit abgesagten Konzerte nach. Die Shows werden der Highlight-Sendung wohl in nichts nach stehen.

Für ihre Konzerttournee absolvierte Fischer ein Artistik-Training in Montreal. Gemeinsam mit den Artisten von "45 Degrees - a division of CIRQUE DU SOLEIL" wird sie atemberaubende Showeinlagen in luftiger Höhe zeigen. Helene, die Zirkusartistin – wie sie am Seil von der Decke schwebt oder einen gewagten Sprung aus fünf Metern Höhe in ein Luftkissen wagt ist spektakulär. Und singen wird sie dabei auch noch.