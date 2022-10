Sie wissen nicht, wie Sie sich nochmal anständig gruseln können? Der stern hilft. Diese Thriller- und Horror-Serien sind perfekt für den Herbst-Kitzel auf dem Sofa.

Spuk in Hill House

In der Horror-Serie geht es um die siebenköpfige Familie Crain, die in einem großen Haus wohnt und gruselige Erlebnisse hat. Die beiden jüngsten Kinder werden mit Schockmomenten konfrontiert, die selbst dem Zuschauer das Blut in den Adern gefrieren lassen. Aus den Haunted-House-Erlebnissen der Familie entwickelt sich Stück für Stück ein schreckliches Familiendrama, das die Protagonisten für den Rest des Lebens verfolgt. Ein vergangenes Mysterium wird mit der Gegenwart verstrickt, bei dem man immer mehr über die Hintergründe erfährt. Die perfekte Serie, um sich so richtig zu gruseln und wir freuen uns jetzt schon auf die zweite Staffel. (Netflix)

American Horror Story