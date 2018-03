Sie fängt gerade erst an: Im ersten Trailer zur neuen " House of Cards"-Staffel kündigt Claire Underwood große Veränderungen an. Auch Netflix selbst nutzt den Clip, um eine deutliche Neuerung zu verkünden: Das in der Oscar-Nacht veröffentlichte Video zeigt, dass die Serie von nun an ohne Kevin Spacey, 58, als Frank Underwood auskommt. Die neue Hauptdarstellerin ist Robin Wright, 51, alias Ex-Präsidentengattin und Neu-Präsidentin Claire Underwood.

Das verrät der "House of Cards"-Clip

Der Kurz- Trailer zur sechsten Staffel beginnt mit einer rasanten Kamera-Fahrt durch die Gänge des Weißen Hauses, die schließlich vor dem Oval Office endet. Die Tür geht auf und der Blick fällt auf Claire Underwood, die in einem schwarzen Ledersessel mit dem Rücken zur Tür sitzt. Langsam dreht sie sich um, erhebt sich energisch und sagt: "We are just getting started!" (auf Deutsch: "Wir fangen gerade erst an!"). Fans der Netflix-Produktion dürfen sich also auch in der finalen Staffel auf ereignisreiche Folgen im Weißen Haus freuen.

Der Streamingdienst hatte dem bisherigen Hauptdarsteller Kevin Spacey Ende 2017 gekündigt, nachdem ihm von mehreren Männern sexueller Missbrauch vorgeworfen worden war. Dass die sechste Staffel die letzte "House of Cards"-Produktion werden wird, habe aber unabhängig davon schon lange festgestanden.