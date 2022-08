"House of the Dragon": Ausgerechnet Ekel-König Joffrey spoilerte uns die neue Serie schon vor Jahren

von Malte Mansholt Seit gestern läuft mit "House of the Dragon" die lange erwartete Prequel-Serie zu "Game of Thrones". Das Ende der Hauptfigur kennen aufmerksame Fans aber schon aus der Hauptserie. Keine Sorge: Hier erfahren Sie auch spoilerfrei, wie es dazu kam. Und werden vor dem Inhalt des Spoilers noch mal gewarnt.

Wohl keine andere Serie der Welt hat das Phänomen des Spoilers so bekannt gemacht wie "Game of Thrones". Weil manche Hardcore-Fans neue Folgen schon morgens vor der Arbeit schauten, wurde der Montags-Smalltalk für alle übrigen zum Mienenfeld. Schließlich steht keine andere Serie so für schockierende Twists. Da ist es fast ein bisschen ironisch, dass die Serie das Ende des Nachfolgers "House of the Dragon" schon selbst verraten hat.

Denn gestern war es endlich soweit: Mit der ersten Folge von "House of the Dragon" wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, das knapp 170 Jahre vor der Hauptserie das Schicksal des Hauses Targaryen erzählt. Der erste Eindruck war in der Redaktion durchaus positiv (hier finden Sie unsere spoilerfreie Review). Doch so viele Konflikte und Figuren in der Serie auch vorkamen: Ein Teil des Endes kam schon in der Hauptserie vor. Und es geht nicht um die Frage, wie die weißen Wanderer besiegt werden oder wer am Ende König wird.

Unerwartete Spoiler

Der große Spoiler findet sich bereits in Staffel 3 von "Game of Thrones". Ekel-König Joffrey führt dort seine künftige Ehefrau Margaery Tyrell durch sein Zuhause, den Roten Bergfried in Königsmund. An einer Stelle gibt er sich besonders begeistert. Und schwärmt geradezu vom blutrünstigen Ende einer Person. Und genau die kommt nun in wichtiger Rolle im Prequel vor.

Spoiler: Es folgen zwei größere Spoiler zu "House of the Dragon". Lesen Sie bitte nur weiter, wenn Sie das Ende einer Figur, ihre weiteren Umstände und auch Details aus der ersten Folge erfahren wollen.

Blutiges Ende

Bei der Verstorbenen handelt es sich um niemanden geringeren als die Hauptfigur der ersten Folge, die Prinzession Rhaenyra Targaryen. Und Joffrey verrät mit seiner Erzählung sogar noch mehr. In der ersten Folge versuchte Vater Viserys noch verzweifelt, endlich einen männlichen Thronerben zu bekommen. Nachdem sein Sohn und seine Frau beide bei der Geburt sterben, entscheidet er sich, Rhaenyra zur Thronfolgerin zu erklären. Und obwohl sie in der letzten Szene pompös zur künftigen Königin gekürt wird, wissen die Zuschauer dank Joffrey, dass das nicht das Ende der Nachfolge-Krise.

Rhaenyra wurde nicht von irgendjemandem getötet, freut sich Joffrey, als er ihre Geschichte erzählt: Sie wurde von einem Drachen verschlungen - und zwar dem ihres Bruders. Den sie nach dem Wissensstand der "House of the Dragon"-Zuschauer noch gar nicht hat. Die Szene verrät also nicht nur, dass Rhaenyra tatsächlich den Thron besteigen wird, sondern auch, dass sie später doch noch einen Bruder bekommen wird. Und dieser ihr den Thron wieder streitig zu machen versucht.

Die Hardcore-Fans dürfte das übrigens alles nicht überraschen: Sie kennen die Geschichte längst. Wie schon bei "Game of Thrones" sind die wichtigste Quelle für Spoiler nämlich nicht die Serie oder Leaks im Internet. Sondern die Bücher des Schöpfers George R.R. Martin: Auch die Geschichte des Hauses der Drachen ist längst geschrieben.