Sehen Sie im Video: Dschungelcamp – so sah Djamila Rowe vor ihren Beauty-Eingriffen aus.









Botox im Gesicht, Hyaluron in den Wangen und in den Lippen. "Die Nase ist natürlich gemacht und die Brust. Mehr nicht.": So beschreibt Dschungelteilnehmerin Djamila Rowe ihr OP-Potpurri. Im Dschungeltelefon verriet die 55-Jährige: „Ich hatte vor der Show noch schnell was reinmachen lassen, es war vielleicht ein Tick zu viel." Zuschauer der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" bekommen derzeit das Ergebnis des OP-Marathons zu Gesicht. Doch wie sah Rowe eigentlich vor ihren Eingriffen aus? Alte Fotos zeigen: Die angebliche Affäre des Schweizer Botschafters Thomas Borer hielt es lange Zeit weitaus dezenter mit den Beauty-Eingriffen. Doch bereits 2005 wirken ihre Lippen nicht mehr natürlich und weitere elf Jahre später erinnern die Lippen dann bereits an ein Schlauchboot.

Im Dschungelcamp erzählt sie, dass sie ihren Doc immer einfach machen lässt. "Und dann guckst du in den Spiegel und denkst: 'War wohl doch etwas zu viel.'"

Mehr