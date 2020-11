Der Nachmieter steht schon fest, doch Donald Trump will das Weiße Haus einfach nicht verlassen. Die "heute-show" erinnert das an klassisches Assi-TV.









Auch eine Woche nach der ersten Verkündung des Ergebnisses will Donald Trump seine Abwahl einfach nicht anerkennen. "Wird Donald Trump das Weiße Haus jemals freiwillig räumen?", fragt sich auch Oliver Welke in der "heute-show" - und bekommt vom Immobilienmakler Albrecht Humboldt (gespielt von Alexander Schubert) ein Schreckensbild geboten.

"Ich habe beruflich schon mit den schlimmsten Berliner Hausbesetzern zu tun", klagt der Makler. "Aber diese Trumps sind wirklich die hinterletzten Assis. Wie so eine fleischgewordene RTL-2-Reportage." Ein eingeblendetes Bild zeigt Trump im Bademantel in den zerstörten Überresten des Oval Office. "Da trauen sich wirklich nur noch die Waschbären rein" feixt Schubert in Anlehnung an tatsächliche Waschbär-Attacken auf Reporter auf dem Gelände des Weißen Hauses.

"Reizende Senioren" als Nachmieter

"Dabei habe ich so tolle Nachmieter gefunden", ärgert sich der falsche Makler. "Reizende Senioren. Die beiden Bidens wollten gestern schon mal ausmessen, ob ihre ganzen Billie-Regale da auch reinpassen." Doch Trump habe sich aggressiv gewehrt, erklärt er zu Bildern eines Clips, in dem Trump den Baseballschläger schwingt. "Total würdelos." Tatsächlich könnten einige echte Meldungen zu Trumps aktueller Situation auch ins Assi-TV passen: Der Präsident soll sich TV-schauend verschanzt haben, mit Duftkerzen sollen die Mitarbeiter den Fastfood-Gestank zu übertünchen versuchen. "Wenn der orangene Höhlentroll raus ist, muss ich da mit dem Kärcher durch", schimpft entsprechend der verzweifelte Makler.

Ob die USA nun durch die Trotzreaktion des Präsidenten in eine Verfassungskrise rutschen, ist der Kunstfigur egal. "Ich mache mir Sorgen um die Immobilie. Trump und seine Familie - diese amerikanischen Flodders - wissen doch, dass sie am Ende rausfliegen. Also will er vorher noch so viel kaputt machen, wie geht." Dass er aus der Nato austreten könnte, interessiert dann nicht. "In jedem Fall tritt er mir das Parkett kaputt!"

Auf Welkes Anmerkung, dass Trump ja bis Januar bleiben dürfe, platzt ihm dann endgültig der Kragen. "Ich muss diese Albtraumfamilie jetzt loswerden! Bevor mir Melania wieder ihre Horror-Weihnachtsdeko aufbaut", schimpft er. "Mit jeder Minute sinkt der Wert des Hauses. Der Abschlussgag ist aber leider ziemlich flach. Trump habe - warum auch immer - 500 Polenböller aus dem Internet bestellt, heißt es. Dann kommt eine peinlich aussehende Explosion. "Und wieder die Handwerker holen. Ich habe keinen Bock mehr."

Quelle: ZDF