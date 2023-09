Bekannt als König Joffrey: Jack Gleeson kehrt nach "Game of Thrones" zurück – so hat er sich verändert

von Eugen Epp Als junger König Joffrey verbreitete Jack Gleeson in "Game of Thrones" Angst und Schrecken. Dann zog er sich zurück. Jetzt feiert er nach neun Jahren Auszeit ein Comeback – und ist kaum wiederzuerkennen.

Die meisten kennen ihn als brutalen Prinz und späteren König Joffrey Baratheon aus "Game of Thrones": In der an skrupellosen Charakteren nicht armen Serie stach die Figur von Jack Gleeson heraus. Doch danach wurde es still um den irischen Schauspieler.

Der Herrscher mit dem Milchgesicht starb 2014 in der vierten Staffel von "Game of Thrones" den Serientod. Danach kündigte Gleeson, damals 22 Jahre alt, er wolle sich aus dem Schauspielgeschäft zurückzuziehen. Lange war von dem Iren wenig zu sehen und zu hören, er mied öffentliche Auftritte und nahm erst nach und nach wieder kleinere Rollen an. Jetzt ist Jack Gleeson wieder in einer namhaften Produktion zu sehen. In der Netflix-Serie "Sex Education" übernimmt er neun Jahre nach seinem Ausscheiden bei "Game of Thrones" eine Rolle. In der Zeit hat sich der Schauspieler mächtig verändert.

Jack Gleeson 2014 als Joffrey Baratheon in "Game of Thrones" (l.) und 2023 in der Netflix-Serie "Sex Education" © Netflix/Cinema Publishers Collection / Imago Images

Jack Gleeson: Mehr als neun Jahre keine größere Rolle

In seiner neuen Rolle dürfte Gleeson für viele Zuschauer:innen gar nicht wiederzuerkennen sein, an den jungen Mann mit dem zarten Gesicht erinnert nämlich fast nichts mehr. Mittlerweile trägt Gleeson einen rustikalen Schnauzer im Gesicht und eine Matte auf dem Kopf. Bei vielen Fans sorgte die Rückkehr des Schauspielers für Erstaunen, aber auch für Freude. Mit seinem Aussehen wirke er jetzt noch mehr wie der geborene Bösewicht, schrieb jemand.

In der vierten (und letzten) Staffel von "Sex Education", die in der vergangenen Woche bei Netflix veröffentlicht wurde, spielt der 31-Jährige Mo, einen Freund von Sean, dem älteren Bruder der Teenagerin Maeve.

Jack Gleeson übernahm seine erste Rolle schon im Alter von neun Jahren. Nach seinem Ausstieg bei "Game of Thrones" war berichtet worden, er wolle seine Karriere beenden, da die Schauspielerei für ihn immer nur ein Hobby gewesen sei. Später stellte Gleeson klar, dass er lediglich eine längere Auszeit habe nehmen wollen. Er habe sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob er wirklich Vollzeit-Schauspieler werden wolle.

Gleeson wendet sich wieder der Schauspielerei zu

Lange tauchte Gleeson kaum in der Öffentlichkeit auf, es gab lediglich vereinzelte Auftritte, beispielsweise bei der Comic Con. Am Trinity College in Dublin studierte er Theologie und Philosophie und fasste vorübergehend sogar eine akademische Karriere ins Auge. 2020 kehrte er mit einem Auftritt in der BBC-Sitcom "Out of Her Mind" wieder auf den Fernsehbildschirm zurück.

In "Sex Education" ist Jack Gleeson wieder für ein größeres Publikum zu sehen. Offenbar wendet er sich jetzt wieder verstärkt der Schauspielerei zu. Anfang September feierte der Thriller "In the Land of Saints and Sinners" Premiere, in dem er zusammen mit Liam Neeson zu sehen ist. Der Film soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Darüber hinaus ist er an der BBC/ZDF-Adaption der Abenteuer-Reihe "Fünf Freunde" beteiligt.

