Diese Nachricht lässt Film-Fans rund um den britischen Geheimagenten James Bond aufhorchen: Erstmals soll eine Frau die Rolle des Agenten 007 verkörpern. Laut britischen Medienberichten handelt es sich dabei um Schauspielerin Lashana Lynch. Die 31-Jährige wäre gleichzeitig die erste Frau und die erste schwarze Person, die diese Rolle innehätte. James Bond wird zum fünften und letzten Mal von Daniel Craig verkörpert. Wer ist die Schauspielerin, die vermutlich in die Filmgeschichte eingehen wird? Lashana Lynch wird 1987 in London geboren. Sie hat jamaikanische Wurzeln. Bevor sie sich aufs Schauspielern besinnt, startet sie zunächst eine Karriere als Sängerin. Bereits als Jugendliche nimmt sie an mehreren Gesangshows teil. Bei "Urban Voice" erreicht sie 2001 das Finale. Ein Jahr später gewinnt sie das Format "UK Unsigned". Trotz des Erfolgs mit der Musik entschließt Lynch sich, eine Schauspielkarriere einzuschlagen. 2017 klappt es mit einer Hauptrolle in der US-Serie "Still Star-Crossed". 2019 spielt sie Rolle der Maria Rambeau, einer Air-Force-Pilotin, in der Verfilmung "Captain Marvel". In Interviews macht sie sich für den Zusammenhalt unter Frauen stark: Lashana Lynch, "Essence" Ihre Meinung vertritt sie auch auf den sozialen Kanälen. So zum Beispiel hier zum Thema Abtreibung: "Es geht dich verdammt noch mal nichts an!" "Bond 25" kommt Anfang April 2020 in die deutschen Kinos.