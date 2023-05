Balanceakt: Jan Böhmermann, 42, fotografiert in seinem TV-Studio in Köln

von Hannes Roß und Stephan Maus Der Satiriker Jan Böhmermann zeigt selten Gefühle und sucht gern Streit: mit Erdoğan, mit Mathias Döpfner, mit Dieter Nuhr. Ein Gespräch über die Folgen seiner Rauflust und seines TV-Ruhms.

Als der sternJan Böhmermann vor rund sieben Jahren zum Interview traf, fand das Gespräch in einer ehemaligen Teppichfabrik statt, gelegen in einem Gewerbegebiet im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. An der Fassade stand "Teppich König. Laminat. Parkett", und alle Räume versprühten Hinterhofcharme. Böhmermann hatte damals mit seiner Show "Neo Magazin Royale" Neuland im Fernsehen betreten.