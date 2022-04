Wladimir Putin führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hilfe bei der Vorbereitung schien er von einigen Deutschen zu haben, wie Jan Böhmermann im "ZDF Magazin Royale" analysiert.

Alles fängt an mit einer Europalette. Denn die sind gerade rar, erklärt Jan Böhmermann in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale". Der Grund dafür ist das Fehlen von Drahtstahl aus Russland und Holz aus der Ukraine. "Ach ja, Russland schützt gerade die Menschen in der Ukraine, und deshalb kommt gerade kein Drahtstahl an", erklärt Böhmermann ironisch und blendet dann Bilder des russischen Diktators mit einer Reihe niedlicher Tiere ein.

"ZDF Magazin Royale": Jan Böhmermann über Wladimir Putin

"Wie könnte jemand etwas Böses im Schilde führen, der solche süßen Fotos von sich verbreiten lässt?", fragt er. Süße Tierfotos waren nicht der einzige Grund für Deutschlands jahrelanges Wegsehen, wenn es um Putins Machenschaften ging. "Kann es sein, dass Wladimir Putin uns jahrelang verarscht hat?", überlegt sich der Satiriker und spricht von einem "geheimen russischen Netzwerk mitten unter uns". Im Stil eines Verschwörungstheoretikers versucht Böhmermann, die einzelnen Punkte zu verbinden. Die Haare mehr und mehr zerzaust, die Krawatte sitzt locker, mit rotem Garn versucht er, die einzelnen Indizien miteinander zu verknüpfen. Böhmi als Verschwörungstheoretiker. Was die meisten Verschwörungen eint, ist, dass sie meist nicht der Realität entsprechen. Doch so verrückt der zerzauste Satiriker am Ende auch aussehen mag: Er spricht die Wahrheit aus.

Wie einzelne AfD-Abgeordnete jahrelang unter Russlands Kontrolle standen zum Beispiel. Oder wie Russland mit gezielten Hackerangriffen versucht hat, die Demokratien der USA, Frankreichs und Deutschlands zu schaden. Bezeichnend aber auch die Arbeit von "nützlichen Idioten" in unserem Land.

"Nützliche Idioten" in Deutschland

Eine davon: Sevim Dağdelen von den Linken, die noch wenige Tage vor Beginn des Angriffskrieges gegen die CIA gewettert hatte. "Was nichts anderes ist (...) als eine Gefahr für den Weltfrieden", sagte Dağdelen. Doch Russland brauche nicht nur "nützliche Idioten", sagt Böhmermann, sondern auch "nützliche Trottel" wie Wolfgang Kubicki, der noch 2015 sagte: "Die USA wollen mit den Sanktionen eben auch einen Regimewechsel, die Ablösung Putins, erreichen, was nicht nur inadäquat ist, sondern als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates eine Völkerrechtsverletzung darstellt." Oder auch Armin Laschet, der 2014 sagte: "Die Dämonisierung Putins ist keine Politik, sondern Alibi für das Fehlen einer solchen." "In jeder Partei gab und gibt es nützliche Idioten, die immer zufällig genau das sagen, was Putin denkt", erklärt Böhmermann. Was die drei "Alpha-Sozis" Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel verbinde? Es ist Jens Plötner, Topdiplomat im auswärtigen Dienst.

In den vergangenen 20 Jahren habe er eine "Sicherheitsarchitektur mit Russland" aufgebaut, zitiert Böhmermann ihn. "Und was macht der Architekt der für dieses architektonische Sicherheitsmeisterwerk mitverantwortlich ist heute beruflich?", fragt er und blendet einen Ausschnitt aus der "Welt" ein: "Das aktuell mächtigste Mitglied der Putin-Steinmeier-Schröder-Connection ist der außenpolitische Berater von Olaf Scholz." Am Ende seiner Erklärungen hat Böhmermann mit rotem Garn ein Netz gesponnen aus verschiedenen Akteuren, Vorfällen, Strukturen, die am Ende alle zu Wladimir Putin führen. "Und das ist der Grund, warum wir Paletten-Mangel in Deutschland haben", schließt er.

Quelle: "ZDF Magazin Royale"

