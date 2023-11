Einfach abnehmen und gesund werden? Jan Böhmermann untersucht, was wirklich hinter More Nutrition steckt

Gemeinsam mit Strg_F haben Jan Böhmermann und sein Team sich näher mit der Instagram-Hype-Marke More Nutrition beschäftigt. Seit einigen Wochen steht das Lebensmittelunternehmen in der Kritik. Zu Recht, so das Fazit.

More Nutrition verspricht einen gesunden Lebenswandel ohne Verzicht. Auf Instagram erreicht das Unternehmen mehr als 700.000 Menschen, dank vieler Influencer, die More-Ergänzungsmittel bewerben sogar insgesamt noch mehr. In Kooperation mit STRG_F hat sich Jan Böhmermann die großen Claims von More mal genauer angesehen – und kommt zu teilweise ernüchternden Ergebnissen.

Jan Böhmermann nimmt sich More Nutrition vor

"More Nutrition ist so etwas wie Scientology zum Abnehmen, nur nicht ganz so harmonisch und ohne richtige Promis", so Böhmermanns erster Diss in Richtung der vielen Influencer, die die Produkte auf Instagram leidenschaftlich an den Mann bringen wollen. "Wer zur More-Family gehören will, der muss kaufen, kaufen, kaufen. Kapseln, Sprays, Pulver – More Nutrition verkauft alles, was man für eine 'gesunde Ernährung' und viel wichtiger, für 'nen geilen Body braucht", sagt der Satiriker. Es gibt Ergänzungsmittel, Proteinpulver und sogar Pizza.

Um herauszufinden, ob die Produkte wirklich so gut verträglich sind, sprachen Böhmermann und sein Team mit ehemaligen Nutzer:innen. Viele davon berichteten von Durchfällen und Magenproblemen. Diese Beschwerden kann man zwar nicht einzig auf die More-Produkte zurückführen, allerdings lässt Böhmermann einen Wissenschaftler erklären, dass gewisse Süßungsmittel wie Sucralose, die darin enthalten sind, bei übermäßigem Verzehr böse Folgen für den Körper haben können.

Entlarvender sei allerdings die Marketing-Strategie von More Nutrition. In einem Leitfaden erkläre das Unternehmen seinen Influencern genau, was sie sagen sollen und wie. So seien sie laut Böhmermann dazu aufgefordert, die Einnahme von acht Pillen täglich anzupreisen, obwohl auf der Verpackung steht, man solle zwei einnehmen.

Er verpasst eine Chance

Außerdem ziehe More immer wieder um und könne so Prüfungen der Lebensmittelbehörde entkommen, so Böhmermann. Am Ende vergleicht er die Produkte und das Marketing mit dem Abnehmprodukt Slim-Fast, für das Moderator Harry Wijnvoord in den Neunzigerjahren Werbung machte. Auch da nahmen zahlreiche Menschen pulvriges Ersatz-Essen zu sich, um Gewicht zu verlieren.

Wer sich in den vergangenen Monaten etwas mit More Nutrition und der Kontroverse um Gründer Christian Wolf beschäftigt hat, dürfte von Böhmermanns Sendung nicht überrascht sein. In der Tat wäre eine detaillierte Analyse von Wolf selbst und seinem Einfluss im Unternehmen interessant gewesen. Eine vom "ZDF Magazin Royale" verpasste Chance.

Quelle: "ZDF Magazin Royale"