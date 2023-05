von Eugen Epp Seit Jahren schmiert Deutschland beim ESC ab – und jetzt streut auch noch Jan Böhmermann Salz in die Wunde. Mit einem neuen Song nimmt der TV-Satiriker die deutschen Beiträge aufs Korn.

Für den österreichischen Radiosender FM4 kommentiert Jan Böhmermann gemeinsam mit seinem Podcast-Sidekick Olli Schulz den Eurovision Song Contest – und im stern-Interview hatte er bereits angekündigt: "Olli und ich bereiten uns auf alles vor. Auch darauf, dass Lord of The Lost an diesem Abend unerwartet ausfallen könnten und Deutschland schnell einen Ersatztitel fürs ESC-Finale braucht, um sich international nicht zu blamieren." Den passenden Song dafür hat er jetzt veröffentlicht.

Mit "Allemagne Zero Points" nimmt der TV-Entertainer die in den vergangenen Jahren so erfolglosen deutschen ESC-Bemühungen aufs Korn. Schon im Titel nimmt der Song Bezug auf das größtmöglich Debakel beim Eurovision Song Contest: null Punkte von der Jury und den Zuschauer:innen in den anderen Ländern. Und im Text stellt der ZDF-Satiriker den historischen deutschen Eroberungswillen den ESC-Misserfolgen gegenüber: "We dont't do dancers / We do panzers."

Neuer Song von Jan Böhmermann: Null Punkte beim ESC gab es dreimal

"Musik ist die Verbindung von Kopf und Geist, von Herz und Hirn. Musik bringt uns zum Träumen, Lachen, Weinen, Nachdenken und, na klar, zum Tanzen!", heißt es zu dem Song auf Böhmermanns Instagram-Seite – wohl auch eine Anspielung auf seinen Song "Menschen Leben Tanzen Welt", den er 2017 als Satire auf deutsche Popmusik veröffentlichte. Sein neues Lied bezeichnet Böhmermann als "den ERSTEN NACHHALTIGEN offiziellen deutschen Beitrag" zum ESC.

"Allemagne Zero Points" sei "kein Wegwerf-Song, keine Einweg-Lied, sondern mit Liebe in der Region handgemacht" und könne "bei nahezu jedem Anlass, bei dem es im weitesten Sinne um DEUTSCHLAND geht", gespielt werden. Und für alle, denen der Sound irgendwie bekannt vorkommt, gibt Böhmermann auch einen Hinweis: Er sei von Morissey, dem mittlerweile wegen seiner politischen Positionen stark umstrittenen Sänger der britischen Band The Smiths, inspiriert worden.

Der Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr in Liverpool statt. Die Rockband "Lord of the Lost" vertritt Deutschland mit dem Song "Blood & Glitter". Bei den vergangenen sieben ESC-Ausgaben landete Deutschland dreimal auf dem vorletzten sowie dreimal auf dem letzten Platz. Die Ausnahme bildete Michael Schulte, der 2018 Platz vier belegte. Null Punkte, so wie in Böhmermanns Song, gab es für Deutschland in der ESC-Geschichte bisher dreimal – zuletzt 2015.

Quellen: Youtube / Jan Böhmermann auf Instagram