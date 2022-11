von Julia Mäurer Es war eine unfreiwillige Premiere für Barbara Schöneberger: Erstmals musste sie ohne ihre Kollegen Günther Jauch und Thomas Gottschalk die gemeinsame RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" moderieren.

Seit 2018 führt das Moderatoren-Trio Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger durch die RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert". Nie war der Titel der Live-Sendung passender als an diesem Samstagabend. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer staunten nicht schlecht, als sie nur von Barbara Schöneberger begrüßt wurden. Gottschalk und Jauch fehlten im Studio.

Günther Jauch hat erneut Corona

Die 48-Jährige kommentierte die ungewohnte Situation mit dem für sie typischen Humor: "Ich komme mit leeren Händen. Es fühlt sich für mich auch komisch an. Aber ich hab's mir einfach durchgerechnet und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mehr Kohle für mich übrig bleibt, wenn ich ich es alleine mache. Gerade hat auch noch jemand zu mir gesagt: 'Du bis wie Angela Merkel, du lässt männliche Newcomer nicht nach oben kommen.' Also ich habe sie alle weggebissen."

Schnell wurde jedoch aufgeklärt, wo Gottschalk und Jauch tatsächlich stecken. Letzterer hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. "Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber immer, wenn es los geht mit 'Denn sie wissen nicht, was passiert', schaut bei mir das Coronavirus um die Ecke. Ich war tatsächlich gestern Abend schon in Köln und dann habe ich gemerkt, da stimmt etwas nicht. Ich habe dann drei, vier Tests gemacht und bin durchgefallen", erklärte Jauch, der per Video aus seinem Haus in Potsdam zugeschaltet war. Tatsächlich war der 66-Jährige bereits im vergangenen Jahr an Covid-19 erkrankt und verpasste deshalb drei Folgen der RTL-Show.

Thomas Gottschalk macht mit seiner neuen Partnerin Karina Urlaub in den USA

Thomas Gottschalk hingegen hatte eine weniger überzeugende Ausrede für seine Abwesenheit. Er sendete eine Videobotschaft vom Strand in Malibu. "Ich habe einen Surfkurs für Fortgeschrittene belegt und heute Abend ist Schaulaufen. Das will ich unbedingt gewinnen", scherzte der 72-Jährige. Gottschalk macht derzeit mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß einen mehrwöchigen Urlaub in den USA, wie er kürzlich der "Bild"-Zeitung erzählte. Den Urlaub für eine Live-Show in Köln zu unterbrechen, das war dem Moderator offenbar zu umständlich.

Ganz allein musste Barbara Schöneberger dann aber doch nicht durch die Sendung führen. Als Ersatz bekam sie TV-Koch Steffen Henssler an ihre Seite. Der fand Gefallen an seiner Rolle und kündigte an: "Ich komme das nächste Mal wieder". Eine neue Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" läuft bereits am kommenden Samstag, 12. November um 20.15 Uhr bei RTL.