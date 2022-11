von Eugen Epp Jahrelang konnte Jeffrey Dahmer morden, ohne dass es jemand bemerkte. Sein 86 Jahre alter Vater hat in einem Interview zugegeben, dass er die Mordserie seines Sohnes schon früher hätte beenden können.

Zwischen 1978 und 1991 ermordete Jeffrey Dahmer in Milwaukee 17 Menschen, die meisten von ihnen homosexuelle Männer. Dahmer zerstückelte die Leichen und aß sogar Körperteile. Die Netflix-Serie, die seine Geschichte erzählt, wurde zum Riesenerfolg, warf aber auch bei vielen Zuschauer:innen die Frage auf: Wie konnte der US-Amerikaner mit seinen schrecklichen Taten so lange unentdeckt bleiben?

Jeffrey Dahmers Vater Lionel Dahmer hat nun in einem Interview erzählt, dass er einmal unmittelbar davorstand, von den Morden seines Sohnes zu erfahren. Konkret meint er damit eine Szene, die auch in der Serie gezeigt wird: Lionel Dahmer will Jeffrey darin dazu bringen, eine Kiste zu öffnen, weil er darin Erotikmagazine vermutet. Tatsächlich bewahrt der Serienmörder darin aber den abgetrennten Kopf eines seiner Opfer auf. Jeffrey Dahmer gelingt es, seinen Vater abzuwimmeln und den Inhalt der Kiste auszutauschen.

Mordserie von Jeffrey Dahmer hätte früher beendet werden können

Nachdem Jeffrey Dahmer verhaftet worden war, habe er mit seinem Sohn über den Vorfall gesprochen, erzählte Lionel Dahmer im Interview mit dem bekannten US-Psychologen Dr. Phil. "Ich sagte: 'Was hättest du getan, Jeff, wenn ich sie geöffnet hätte?'", so Dahmer. "Und er sagte so etwas wie: Der Tanz wäre vorbei gewesen." An diesem Punkt hätte die Mordserie Dahmers beendet sein können, glaubt sein Vater im Rückblick: "Mehr Leben hätte gerettet werden können."

In dem Interview sprach Lionel Dahmer ausführlich über die Kindheit und Jugend seines Sohnes. Er hatte mit ihm zusammen Tiere ausgenommen und seziert, etwas, das Jeffrey offenbar auch sexuelle Lust bereitete. "Irgendwann im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, als er aus der Pubertät kam, lief sein sexueller Motor auf Hochtouren. Zu diesem Zeitpunkt berührte er die Innereien dieser Tiere", erzählte Lionel Dahmer.

Vater von Jeffrey Dahmer erkannte Warnzeichen zu spät

Das Sezieren von Tieren habe die Vater-Sohn-Verbindung verbessert, sagte er. Darauf, dass sein Sohn sich davon sexuell erregt fühlen könnte, sei er erst zu spät gekommen: "Zuerst konnte ich nicht nachvollziehen, wie er dahin gekommen ist. Wir sind alle auf einem Kontinuum, wir alle tun schlechte Dinge, wir alle sündigen. Er war am Ende dieses Kontinuums, ich konnte zunächst nicht verstehen, wie er diese Dinge hätte tun können."

Jeffrey Dahmer ist mittlerweile 86 Jahre alt und lebt zurückgezogen in Ohio. Über seinen Betreuer hatte er bereits mitteilen lassen, dass Netflix ihn nicht über die Serienproduktion informiert habe und er deshalb erwäge, den Streaminganbieter zu verklagen. Außerdem werde er seit der Veröffentlichung der Serie von Fans seines Sohnes belästigt.

Quellen: Dr. Phil auf Youtube / "New York Post"

