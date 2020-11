Jenny Elvers hat einen neuen TV-Job an Land gezogen. Die 48-Jährige wird täglich auf Sat.1 zu sehen sein - als Promiexpertin.

Bekannt wurde sie als Schauspielerin in Filmen wie "Männerpension", "Knockin’ on Heaven’s Door" oder "Knallhart". Mit ihren Rollen erspielte sich die einst als "Promiluder" verschriene Jenny Elvers viel Respekt und erntete gute Kritiken. Doch es war ein Live-Auftritt, der ihre Karriere jäh unterbrach: Im September 2012 saß sie stark alkoholisiert auf dem roten Sofa der NDR-Sendung "DAS" und stammelte zusammenhanglose Sätze. Als Konsequenz aus dem Debakel ließ sie in einer Entzugsklinik behandeln.

Nun feiert die 48-Jährige ihr TV-Comeback - ausgerechnet in einer Live-Sendung. Sie wird Expertin in der von Simone Panteleit und Karen Heinrichs moderierten Sendung "Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show". Dort wird Elvers ab kommendem Montag, 16. November, täglich zwischen 10 und 11 Uhr über Promi-News sprechen.

Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung zeigte sich die gebürtige Lüneburgerin begeistert: "Es fühlt sich alles richtig an", sagte sie dem Boulevardblatt. Sie habe ja aufregende Jahre durchlebt, mit Scheidung und der Aufgabe, alleine ein Kind großziehen zu müssen.

Jenny Elvers zog ihren Sohn alleine groß

Ihr heute 19 Jahre alter Sohn Paul stammt aus der kurzen Beziehung von Elvers mit Alex Jolig, dem ersten Gewinner der Container-Show "Big Brothers". Von 2003 bis 2014 war sie mit ihrem Manager Götz Elvertzhagen verheiratet.

Trotz ihres zwischenzeitlichen Karriereknicks und der Suchtkrankheit habe sie immer auch für ihren Sohn und sich gesorgt. "Ich habe mir Stück für Stück mein altes Leben zurückgeholt, aber auch ein Stück neues Leben dazu geholt", sagte Elvers der "Bild". Darüber sei sie sehr glücklich.

Wie ernst die frühere Heidekönigin ihren neuen Job nimmt, sieht man auch daran, dass sie Elvers für die Sat.1-Show vorübergehend ihr Zuhause in der Lüneburger Heide verlässt und nach Berlin zieht.