Mit zwei Oscar-Nominierungen mauserte sich Jeremy Lee Renner zum Star. Spätestens durch die "Avengers"-Reihe wurde er zum Superstar. Seine Rolle des Hawkeye war so erfolgreich, dass er sogar einen eigenen Serienableger bei Disney bekam.

Doch Renner kann nicht nur Action-Charaktere spielen. Er deckt ein breites Spektrum in verschiedenen Genres ab: Mit dem Kriegsdrama "Hurt Locker" wurde er für einen Oscar nominiert. In "The Town" spielt er einen Kleinstadtkriminellen.

Auch Indie-Produktionen zählt Renner zu seinem Portfolio wie etwa "The Heart Is Deceitful Above All Thing" (2004) oder die Romanze "Monkey Love" (2002). In der Vergangenheit stellte er immer wieder unter Beweis, wie wandlungsfähig er ist.

Zuletzt geriet er mit traurigen Schlagzeilen in die Medien: Er war am Neujahrstag von seinem Schneemobil, einem sechs Tonnen schweren Fahrzeug, überrollt worden, als er einem Autofahrer helfen wollte. Den Unfall überlebte Jeremy Renner schwer verletzt.