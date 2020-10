In der vergangenen Staffel von "Saturday Night Live" übernahm Schauspieler Alec Baldwin bereits die Rolle des US-Präsidenten Donald Trump. Jetzt gesellte sich der Komiker Jim Carrey zu ihm und lieferte sich mit ihm in der US-Sketch-Show als Herausforderer Joe Biden einen lustigen Schlagabtausch.

Schauspieler Carrey, vor allem aus dem Film "The Truman Show" bekannt, verwandelte sich in den 77-jährigen Biden und lieferte sich am Samstagabend (Ortszeit) in einem nachgestellten TV-Duell einen Schlagabtausch mit Hollywood-Star Alec Baldwin, der den Republikaner und amtierenden US-Präsidenten Trump spielte.

"Will you just shut up?"

Immer wieder fiel er seinem Herausforderer und dem Moderator ins Wort – ähnlich wie Trump in der realen Fernsehdebatte vom vergangenen Dienstag. Schließlich rief Carrey: "Will you just shut up?" Der Satz, den Biden Trump entgegengeschleudert hatte, hat in den USA inzwischen Kultstatus. Er bedeutet in etwa: "Würden Sie endlich mal die Klappe halten?"

Später in der Sendung betrat Schauspielerin Maya Rudolph ("Wine Country") in der Rolle von Kamala Harris, Bidens Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, die Bühne – und rang Baldwins Trump eine Entschuldigung für seinen rabiaten Auftritt ab.

Die TV-Debatte am Dienstagabend in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio sahen nach Angaben des Instituts Nielsen mehr als 73 Millionen Menschen im Fernsehen. Es war die erste zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Zwei weitere Debatten sind für den 15. Oktober in Florida, Miami sowie am 22. Oktober in Tennessee, Nashville, geplant.