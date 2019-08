Luger, 1943 in Thüringen geboren, besuchte nach einer Ausbildung zum Chemielaboranten eine Schauspielschule. Ab 1969 spielte er mehrere Jahre am Stadttheater Lübeck und ab Mitte der 70er Jahre im Ruhrgebiet. In der ARD-Serie "Lindenstraße" gab er in insgesamt 1685 Folgen den Familienvater Hans Beimer (Foto: zu Beginn 1985 mit seiner Serienfamilie). Auch in Serien wie "Unser Lehrer Doktor Specht" war er zu sehen. Luger ist verheiratet, hat zwei Söhne aus zwei Beziehungen und lebt in Bochum und Berlin.