In der erfolgreichen HBO-Serie verkörperte er zwei Staffeln lang die Rolle des Rickard Karstark. Jetzt ist John Stahl verstorben. Der Schauspieler wurde 68 Jahre alt.

Trauer um John Stahl: Der Schauspieler, der in der HBO-Serie "Game of Thrones” die Rolle des Rickard Karstark verkörperte, ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

Wie unter anderem das Online-Portal "Deadline" berichtet, verstarb der Schauspieler bereits am 2. März. Dies bestätigte dem Bericht nach seine Agentin Amanda Fitzalan Howard, die Stahl in einem Statement als "einen Schauspieler von bemerkenswertem Können und eine feste Größe des schottischen Theaters" bezeichnete. "Er starb am 2. März 2022 auf der [schottischen] Isle of Lewis und hinterlässt seine Frau Jane Paton.

John Stahl spielte Rickard Karstark in "Game of Thrones"

Stahl übernahm die Rolle des Lord Rickard Karstark in der Erfolgsserie "Game of Thrones" von Schauspieler Steven Blount und verkörperte ihn in den Staffeln zwei und drei, bis er den Serientod starb. Davor war Stahl, der an der Royal Scottish Academy of Music and Drama studiert hatte, vor allem für seine Rolle des Tom "Inverdarroch" Kerr in der langjährigen schottischen Seifenoper "Take the High Road" bekannt. Der Schauspieler war von 1982 bis zum Ende der Serie im Jahr 2003 in der Serie zu sehen.

Seine letzte Rolle verkörperte er in dem Weihnachstfilm "A Castle for Christmas" an der Seite von Brooke Shields. Der Film wurde vergangenes Jahr beim Streaming-Dienst Netflix veröffentlicht.

Neben der Schauspielerei widmetet er sich auch dem Theater, arbeitete häufig mit dem National Theatre of Scotland zusammen, das auf Twitter rührende Worte fand: "Wir sind zutiefst betrübt, vom Tod von John Stahl zu hören", schrieb das Theater. "Wir hatten das Glück, mit John bei Mary Stuart und The James Plays zusammenzuarbeiten. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Branche, und wir werden ihn schmerzlich vermissen."

Sehen Sie im Video: Auf diesen Trailer haben "Game of Thrones"-Fans lange gewartet. "House Of The Dragon" erzählt die Vorgeschichte der beliebten Fantasy-Serie.

Quellen: Twitter, Deadline