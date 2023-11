Nach einer Woche voller Rätselraten ist der 33-jährige Tobias Millionär. Er hat die Schatzsuche von Joko und Klaas gewonnen – und hat auch schon Zukunftspläne.

Auf dem Sofa von "Late Night Berlin" ist Tobias noch ziemlich überwältigt. "Es ist immer noch nicht angekommen", sagt der 33-Jährige zu Klaas Heufer-Umlauf. Vor wenigen Stunden hat er eine Million Euro gewonnen, nachdem die beiden Moderatoren ihren Zuschauern jeden Abend einen neuen Tipp gegeben hatten. Eine Woche lang dauerte die ProSieben-Schatzsuche, an der sich zahlreiche Menschen beteiligt hatten.

Joko und Klaas: Schatzsuchen-Gewinn dank Papaplatte

Doch einer hat den Unterschied gemacht: Der Twitch-Streamer Papaplatte, bürgerlicher Name Kevin Teller. Gemeinsam mit seinen Fans löste Teller die Rätsel, die Heufer-Umlauf und Winterscheidt täglich veröffentlichten. Er habe jeden Abend um 20.15 Uhr eingeschaltet, erklärt Papaplatte in "Late Night Berlin". Gemeinsam mit der Schwarmintelligenz habe Teller das Ganze orchestriert, erklärt Klaas die Aktion. "Man darf nicht vergessen, wir sind dann 20.000 Leute. Irgendwer hat da immer die Idee, glaube ich", erzählt der Streamer in der Sendung. So seien die Rätsel am Ende leicht zu lösen gewesen, gibt er zu.

Er selbst hätte sich auch auf die Suche begeben, wenn es in der Nähe von Köln gewesen wäre, sagt Teller. Tatsächlich fand Gewinner Tobias die Million in Mittelsachsen nahe Freiberg. Trotz des Schocks bedankte er sich live im TV direkt bei dem Streamer, denn auch er ist ein Teil der Zuschauerschaft gewesen, die jeden Tag mit Papaplatte mitgerätselt hatte. "Geil, dass ein Zuschauer von uns die Millionen geholt hat", freut er sich.

Gewinner will auf die Malediven

Der glückliche Gewinner verriet auch, was er mit der Million vorhat. "Meine Mutter wünscht sich einen Urlaub auf den Malediven, den werde ich ihr auf jeden Fall schenken", sagt er. Für den Urlaub spare seine Familie schon lange, eigentlich war er für 2027 geplant. Jetzt könne er ihn schneller umsetzen. Zur Arbeit wolle er heute und morgen nicht gehen. "Da bin ich krankgeschrieben", scherzt er im Studio.

Quelle: "Late Night Berlin"