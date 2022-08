Eigentlich wollte die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr von Anfang an nur helfen und aufklären: Sie hatte sich im Kampf gegen Corona engagiert und war im Internet zur Zielscheibe von Impfgegnern geworden. Ende Juli wurde sie tot in ihrer Praxis gefunden.

Die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr war ihre "langjährige Wegbegleiterin", wie es zum Beginn der Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" der Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hieß.

Kellermayr hatte sich aufopfernd im Kampf gegen Corona engagiert: Sie klärte Menschen auf, impfte in Sonderschichten neben ihrer Arbeit in der eigenen Praxis. Deshalb wurde sie über Monate von Impfgegnern bedroht. Sie wurde zum Hassobjekt im Netz, erhielt konkrete Drohungen auch in ihrer Praxis.

Die Ärztin sei oft Gast in den Sendungen von Joko und Klaas gewesen, hieß es in dem auch bei Instagram veröffentlichten Beitrag der beiden Entertainer. Während der Corona-Pandemie sei sie engagiert "für die Notwendigkeit der Impfung" eingetreten und somit ins Visier von radikalen Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern geraten.

Kellermayr erhielt regelmäßig Morddrohungen

Kellermayr habe "regelmäßig explizite und detaillierte Morddrohungen" erhalten und der Betrieb ihrer Praxis sei immer wieder gestört worden. Ihr Ruf nach Hilfe sei "bei den zuständigen Behörden auf Unverständnis und Untätigkeit" gestoßen, hieß es weiter in dem Beitrag. Die Polizei in Österreich hatte sich gegen Vorwürfe gewehrt, zu lax reagiert zu haben.

Wie der stern berichtet, uferte die Situation von Kellermayr irgendwann aus: Die Ärztin stand kurz vor der Privatinsolvenz und musste ihre Praxis vorerst schließen. Zu viel Geld habe sie in Sicherheitsvorkehrungen investiert. Niemand aus Politik oder gar der Verfassungsschutz hätten ihr dabei geholfen. Auf ihrer Homepage ging sie offen mit den Drohungen von Impfgegnern um. Sie sagte dem stern: "Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan, um eine medizinische Versorgung der mir anvertrauten Patient*innen sicherzustellen. Das hat jetzt vorerst ein Ende. Die Sicherheitskosten übersteigen den Gewinn einer Hausarztpraxis um ein Vielfaches."

Joko und Klaas setzen sich für Kampf gegen Corona ein

Auch Joko und Klaas haben in der Corona-Pandemie immer wieder Stellung bezogen: So gaben sie Olaf Scholz (SPD) kurz vor dessen Amtsantritt als Bundeskanzler eine Bühne, nachdem sie in ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten freie Sendezeit gewonnen hatten. Scholz richtete als Gast der Entertainer einen eindrücklichen Impf-Appell ans Fernsehpublikum.

Auch Kellermayr appellierte an die Menschen und empfahl die Impfung. Der Hass, den sie damit auf sich zog, wurde ihr zum Verhängnis. Am Freitag um 13.05 Uhr meldete die österreichische Zeitung "Krone" es als erste: "Kein Fremdverschulden. Bedrohte Ärztin tot in ihrer Praxis aufgefunden."

Falls Sie Suizidgedanken haben, sollten Sie mit jemandem darüber sprechen. Bei der Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Menschen, die Ihnen zuhören – und die Ihnen helfen können. Sie erreichen sie kostenlos unter 0800/111 01 11 und 0800/111 02 22. Mail- und Chatberatung gibt es unter www.telefonseelsorge.de