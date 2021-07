Bastian Pastewka darf in der kommenden Woche "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren.

Zum ersten Mal in dieser Staffel musste sich Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" geschlagen geben: Der Komiker Bastian Pastewka gewann und darf nächste Woche das Quiz nach seinen Vorstellungen moderieren.

Es war der Abend von Bastian Pastewka: Der Komiker gewann am Dienstagabend in der dritten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" alle drei Schwierigkeitsstufen der Quizsendung und zog so mit der maximalen Anzahl der sogenannten Bonusmünzen ins Finale gegen Moderator Joko Winterscheidt ein. Dort siegte er dann dank einer Frage zum Hollywood-Film "Jurrassic Park".

"Wer schrieb Romanvorlage und Drehbuch zu Steven Spielbergs 'Jurassic Park'?", lautete die letzte Frage im finalen Spiel, das wie jede Woche von Katrin Bauerfeind moderiert wurde. Eine Popkultur-Frage mit Filmbezug also. Genau das Metier von Bastian Pastewka, der in diesem Moment bereits mit 4 zu 3 führte. Joko Winterscheidt hatte keine Ahnung, Pastewka schrieb tatsächlich die richtige Antwort auf, nämlich Michael Crichton. Zuvor hatte Pastewka unter anderem gewusst, dass Oscar Wilde der Autor von "Das Gespenst von Canterville" ist oder aus welchem Jahr der berühmte Satz "Wir schaffen das" von Bundeskanzlerin Angela Merkel stammt (2015). Beide Male lag Winterscheidt daneben.

Pastewka wird Jokos Show nach seinem Geschmack verändern

"Alles meins, alles meins!", jubelte Pastewka nach seinem Sieg, und unterschrieb sofort den Moderationsvertrag für die nächste Folge. Mit seinem Nerdwissen hatte er seine Kolleg:innen schon in den Runden davor sprachlos gemacht. So ratterte er etwa mühelos über 30 Charaktere des "Star Trek"-Universums runter oder zählte "Tatort"-Kommissare in chronologischer Reihenfolge samt Einsatzort auf.

Das Schöne an der Show ist, dass sie je nach Moderator oder Moderatorin eine andere Stimmung bekommt. Erste Fotos zeigen, dass Pastewka sich für nächste Woche in einen Smoking geworfen hat und mit Tänzerinnen ins TV-Studio kommt. Dann muss Joko Winterscheidt als Kandidat antreten, gemeinsam mit Shirin David, Teddy Teclebrhan und einer Wildcard-Kandidat:in aus dem Publikum.

In der vergangenen Woche hatte es erstmals ein Wildcard-Gewinner bis ins Finale mit Joko Winterscheidt geschafft, scheiterte jedoch dort.