Er ist als Geschäftsmann aktiv, bringt sein eigenes Magazin "Joko" heraus und ist auch im Fernsehen mit mehreren Sendungen präsent. Doch damit scheint Joko Winterscheidt noch lange nicht ausgelastet zu sein. Wie der Privatsender ProSieben mitgeteilt hat, bekommt der 39-Jährige eine weitere TV-Show. Noch in diesem Herbst soll das neue Format ausgestrahlt werden, das derzeit den Arbeitstitel "Earn your Song" trägt.

" Deutschlands größte Musikstars und deren Bands" sollen darin im Wettstreit gegeneinander antreten, wie es in der Ankündigung heißt. Die Sendung läuft darauf hinaus, dass die Künstler am Ende der jeweiligen Folge einen ihrer Hits aufführen. Die Instrumente dazu müssen sie sich aber in mehreren Spielrunden erst erarbeiten.

Joko Winterscheidt anstelle professioneller Sänger

Und die sind nicht immer ganz passend: Es kann ein Synthesizer oder auch nur ein Kinder-Klavier sein. Der Schlagzeuger muss sich anstelle eines Drumsets möglicherweise mit einem Kochtopf-Set behelfen. Und, besonders schlimm: Wenn es nicht für professionelle Backgroundsänger reicht, wird Joko Winterscheidt seine krächzende Stimme zur Verfügung stellen.

So entsteht am Ende eine Performance, die einzigartig sein wird. Nicht ausgeschlossen, dass die neue Version vielleicht sogar besser klingt als das Original. In jedem Fall verspricht das Konzept Spannung und Unterhaltung.

Mit der Umsetzung will ProSieben nicht lange warten: Schon am 13. und 14. September wird die Show in den Bavaria Studios in München aufgezeichnet. Produziert wird die Sendung von Florida TV, jener Firma, die hinter dem Erfolg von Joko und Klaas steht und bislang für fast alle Shows der beiden verantwortlich war - von "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" bis zu Heufer-Umlaufs "Late Night Berlin". Wer bei der Aufzeichnung mit dabei sein will: Tickets gibt es bei EndemolShine.