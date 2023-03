Joko verliert seine Show erneut – an einen Wildcard-Gewinner mit kuriosen Hobbys

"Wer stiehlt mir die Show?" Joko verliert seine Show erneut – an einen Wildcard-Gewinner mit kuriosen Hobbys

von Leonie Zimmermann "Was ist das für eine Staffel?" Mit diesen Worten beendet Joko Winterscheidt die aktuelle Folge von "Wer stiehlt mir die Show?". Und die Frage ist berechtigt – denn der Moderator hat sie mal wieder verloren.

Joko Winterscheidt wollte es nicht anders. Als er seine Unterhaltungsshow "Wer stiehlt mir die Show?" ins Leben gerufen hat, hat er seine eigene Show zum Hauptpreis gemacht. Und, nachdem er sie letzte Woche erfolgreich von Wildcard-Gewinnerin Helena Sigal zurückerobert hatte, musste er sie am Sonntag in der neuesten Folge der Sendung direkt wieder hergeben. Und zwar wieder an einen Wildcard-Kandidaten: Svenrick.

Der 37-jährige Münchner sorgte nicht nur mit seinem ungewöhnlichen Namen neben den Promi-Kandidaten Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz für unterhaltsame Momente – auch die Geschichten, die er im Schlepptau hatte, brachten dem Wildcars-Gewinner einige Lacher ein. So erzählte Svendrick zum Beispiel von einem kuriosen Hobby: nackt Rolltreppe fahren.

Wildcard-Kandidat stiehlt Joko Winterscheidt die Show

Eine Information, die bei Moderator Joko Winterscheidt schlimme Befürchtungen weckte: "Ich hatte selten das Gefühl, ich muss nackt über die Rolltreppe. Das sagt viel über dich aus. Wenn du gewinnst: Was wird das für eine Show?", fragte er seinen Kandidaten. Die Antwort auf diese Frage werden wir nun wohl alle am kommenden Sonntag sehen. Denn Svenrick gelang, was bisher nur Sigal schaffte: Er hat Joko die Show gestohlen.

Nachdem der 37-jährige Sales-Manager erst Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, dann Rapper Sido und schließlich Sänger Bill Kaulitz hinter sich gelassen hatte, stand nur noch das Finale gegen Moderator Joko Winterscheidt zwischen ihm und seiner eigenen Show. Letztendlich war es eine Frage über Kaffee und Zucker, die Svenrick den Sieg brachte – und damit auch die Show. Am kommenden Sonntag stellt sich dann also die Frage: "Wer stiehlt Svenrick die Show?"