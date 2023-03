von Eugen Epp Joshua Kimmich spielte im "Tatort" aus München eine kleine Rolle als Fitnesstrainer. Von den Zuschauern kamen gemischte Reaktionen – von seinem Schauspielkollegen aber ein Lob.

Am Samstag spielte Joshua Kimmich mit dem FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg, am Sonntagabend war er dann in einer ganz anderen Rolle im Fernsehen zu sehen – der Nationalspieler hatte einen kleinen Auftritt im Münchner "Tatort".

Dort spielte Kimmich den Fitnesstrainer und Influencer Kenny, in dessen Fitnessstudio ein Mordopfer vor seinem Tod trainiert hat. Komissar Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) stattet ihm deshalb einen Besuch ab, um sich nach einer Liste aller Besucher zu erkundigen. Kimmich mixt sich mürrisch einen Smoothie, schlürft das Getränk vor sich hin und lässt den Ermittler abblitzen. Keine spektakuläre Szene, dennoch hat der Bayern-Star den Dialog souverän hingelegt.

Joshua Kimmich tritt als Fitnesstrainer im "Tatort" auf

"Es war sehr interessant, am Set zu sein und das unmittelbar mitzuerleben – die Abläufe, das Geschehen und die Arbeit. Dann noch selbst eine kleine Rolle zu spielen, das hat richtig Spaß gemacht. Kalli, mit dem die Szene ist, und ich haben uns sehr gut ergänzt", sagte Kimmich vor der Ausstrahlung des "Tatort". Er selbst schaue die Krimi-Reihe gerne mit seiner Frau zusammen.

Beim Publikum rief Kimmichs Ausflug in die Schauspielerei unterschiedliche Reaktionen hervor. "Ich hab schon schlechtere Schauspieler als Joshua Kimmich gesehen", schrieb jemand bei Twitter, wo jeder "Tatort" vielfach kommentiert wird. Andere waren von der Performance nicht so angetan: "Bei den Oscars heute Nacht geht Kimmich wohl leer aus." Jemand, der es wissen muss, ist natürlich Ferdinand Hofer, mit dem der Bayern-Fußballer die Szene spielte – und der hatte nur Gutes zu berichten: "Ich finde, den Fitness-Coach Kenny hat er absolut souverän gespielt", attestierte er Kimmich.

Bundesliga Zimmermann, Mechatroniker, Ingenieur: Das sind die Ausbildungsberufe der Fußballstars 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Lothar Matthäus Als DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Karriere begann, war es noch üblich, dass junge Fußballer einen normalen Beruf lernten. Bei Matthäus war es Raumausstatter. Mehr

Übrigens ist Kimmich nicht der erste Fußball-Promi, der ein Gastspiel im "Tatort" gibt. 2011 spielten unter anderem der damalige Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Manager Oliver Bierhoff in einer Folge mit. Auch einer von Löws Vorgängern durfte 1999 einen kleinen Auftritt hinlegen: Der Satz "Gib dem Kaninchen eine Möhre extra" von Berti Vogts ist legendär.

Quellen: "Tatort" / Das Erste / Youtube